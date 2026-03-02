प्रकृति पर चढ़ा पलाश का रंग, भीनी खुशबू से महका संथाल!
संथाल परगना का वातावरण इन दिनों पलाश के रंगों से सराबोर है. ये फूल प्रकृति में चार चांद लगा रहे हैं.
Published : March 2, 2026 at 4:49 PM IST
जामताड़ा: संथाल परगना में इन दिनों पलाश के फूल से वातावरण खुशनुमा बन गया है. पलाश के फूल से पूरा वातावरण खिल रहा है. पलाश के रंग और इसकी भीनी महक प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगा रही है.
प्रकृति की सुंदरता में चार चांद
जामताड़ा सहित संथाल परगना में पलाश के फूल से वातावरण खिल रहा है. चारों तरफ पलाश के फूल अपने रंग सुंदरता बिखेर रहे हैं. प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लग रहा है. झारखंड सहित पूरे संथाल परगना में पलाश के पेड़ काफी संख्या में पाए जाते हैं. बसंत ऋतु में पलाश के फूल खिलते हैं. झारखंड सरकार द्वारा पलाश के फूल को राजकीय फूल घोषित किया गया है जो कि झारखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ है.
आदिवासी समाज में पलाश के फूल का खास महत्व
पलाश के फूल सहित पलाश के पेड़, पत्ते आदिवासी समाज संस्कृति से जुड़ा हुआ है. आदिवासी समाज में पलाश के फूल का काफी महत्व है. आदिवासी समाज पलाश के फूल से प्राकृतिक रंग तैयार करते हैं साथ ही इसके फूल पत्ती का धार्मिक महत्व भी है. आदिवासी समाज इसके फूल पत्ते का उपयोग पूजा पाठ धार्मिक कार्य में भी करते हैं. इसके पत्ते का दोना के रूप में भी उपयोग किया जाता है.
क्या कहते हैं आदिवासी समाज के साहित्यकार
आदिवासी समाज के साहित्यकार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सुनील बास्की इसके उपयोग और महत्व बताते हुए कहते हैं कि पलाश का फूल एक राजकीय फूल है और यह आदिवासी संस्कृति से जुड़ा हुआ है. इसके फूलों से प्राकृतिक रंग तैयार करते हैं और पत्ते फूल का उपयोग धार्मिक कार्य के उपयोग में भी लाया जाता है. वो बताते हैं कि पलाश के फूल पत्ते धार्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं हैं बल्कि प्राकृतिक एवं वातावरण को भी संतुलित बनाने में भी काफी महत्व रखते हैं.
आयुर्वेद में खास महत्व
पलाश के फूल सिर्फ धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके कई औषधीय गुण भी हैं. इसके बीज और पत्ते से कई आयुर्वेदिक दवा के बनाई जाती है. जामताड़ा जिला के जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अवध यादव बताते हैं कि पलाश का फूल, बीज और इसके जड़ में काफी औषधीय गुण हैं. पलाश के फूल के बीज से पेट के कीड़े को खत्म किया जाता है, साथ ही रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता का भी गुण इसमें पाया जाता है.
बहरहाल पलाश का फूल न सिर्फ आदिवासी समाज झारखंड की संस्कृति की पहचान है बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण और प्राकृतिक एवं वातावरण को भी संतुलित बनाए रखने में अपना महत्व रखता है. झारखंड सरकार इस ओर भी ध्यान दे तो पलाश के फूल और इसके पत्ते रोजगार का साधन बन सकते हैं.
इसे भी पढ़ें- प्रकृति भी हुई रंगों में सराबोर, लोगों को दे रही है होली की बधाई
इसे भी पढ़ें- वसंत ऋतु आते ही सिंदूरी हुआ जामताड़ा, पलाश के फूलों से चारों ओर फैली खूबसूरती, आदिवासी समाज में है इसका विशेष महत्व - Importance of Palash flower
इसे भी पढ़ें- एशिया का सबसे बड़ा लाह बगान होगा पुनर्जीवित! पलामू के कुंदरी में मौजूद हैं 90 हजार पलाश के पेड़