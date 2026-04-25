लाहौल स्पीति पहली बार नजर आया पलास गल पक्षी, बर्फ से ढकी वादियों में फल फूल रहा दुर्लभ जीव जंतुओं का जीवन
लाहौल स्पीति की चंद्रताल झील में पहली बार पलास गल पक्षी की मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं. एशिया के मध्य भागों में पाया जाता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 3:03 PM IST
लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश का जनजातीय जिला लाहौल स्पीति जहां बर्फ से ढकी वादियों के लिए मशहूर है तो वहीं यहां पर दुर्लभ जीव जंतुओं का जीवन भी फल फूल रहा है. लाहौल स्पीति में अब हिम तेंदुए की संख्या में भी वृद्धि हुई है. इसके अलावा स्पीति के वाइल्डलाइफ क्षेत्र में भूरा भालू, हिम तेंदुए, आईबैक्स, ब्लू शीप जैसी कई दुर्लभ प्रजातियां भी विचरण करती है. ऐसे में अब स्पीति घाटी की चंद्रताल झील में भी मध्य एशिया में पाए जाने वाले सिंगल प्रजाति के पलास गल पक्षी की मौजूदगी नजर आई है. वहीं, पलास गल पक्षी की मौजूदगी से यहां वन विभाग में भी हर्ष की लहर है और इससे पता चलता है कि स्पीति घाटी का वातावरण दुर्लभ जीव जंतुओं के लिए बेहतर आश्रय स्थल बनता जा रहा है.
चंद्रताल झील में पहली बार पलास गल पक्षी की मौजूदगी
पलास गल को 'ग्रेट ब्लैक-हेडेड गल' (Great Black-headed Gull शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है. स्पीति घाटी के वाइल्ड लाइफ डिवीजन के तहत चंद्रताल झील में पहली बार पलास गल पक्षी की मौजूदगी के साक्ष्य मिले हैं. यह पक्षी 31 अगस्त 2025 को लगभग 4,298 मीटर की ऊंचाई पर बनी चंद्रताल झील पर देखा गया, जो भारत में इस प्रजाति के सबसे ऊंचे रिकॉर्ड में से एक है. इस पक्षी की खोज को अब वैज्ञानिक मान्यता भी मिल चुकी है और इसे जर्नल ऑफ दी बांबे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी में प्रकाशित किया गया है. विशेषज्ञों की पीयर रिव्यू के बाद इस रिकॉर्ड की पुष्टि की गई है.
एशिया के मध्य भागों में पाया जाता है यह पक्षी
स्पीति वाइल्ड लाइफ डिवीजन के उप वन संरक्षक गोल्डी छाबड़ा ने बताया कि, "लाहौल-स्पीति जिले में इस प्रजाति का यह पहला प्रमाणित रिकॉर्ड है. इससे पता चलता है कि भारत में अब सीगल प्रजाति के पक्षी पलास गल के वितरण क्षेत्र का विस्तार हुआ है. इससे पहले की जानकारी के अनुसार इस पक्षी का रिकॉर्ड लद्दाख क्षेत्र तक सीमित था. लेकिन, चंद्रताल झील में इसकी मौजूदगी से पता चलता है कि यह पक्षी लाहुल स्पीति में भी फल फूल रहा है. चंद्रताल झील एक महत्वपूर्ण उच्च हिमालयी आर्द्रभूमि है जो प्रवासी पक्षियों के लिए अहम ठहराव स्थल साबित हो रही है. इस पक्षी की मौजूदगी से मध्य एशियाई प्रवासी मार्ग और हिमालय के बीच पारिस्थितिक संबंध मजबूत होने के संकेत मिलते हैं."
पलास गल पक्षी की क्या है खासियत?
पलास गल एक बड़ा और आकर्षक प्रवासी जलपक्षी है जो मुख्यतः झीलों व नदियों के आसपास पाया जाता है. यह एशिया के मध्य भागोंं से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक प्रवास करता है. आकार और रंग के कारण यह अन्य गल प्रजातियों से आसानी से अलग पहचाना जाता है. यह पक्षी मुख्यतः मध्य एशिया, रूस, कजाकिस्तान और मंगोलिया के क्षेत्रों में प्रजनन करता है. सर्दियों में यह भारत, पाकिस्तान और अन्य दक्षिण एशियाई देशों की ओर प्रवास करता है.
बर्फ से ढकी वादियों में फल फूल रहा दुर्लभ जीव जंतुओं का जीवन
स्पीति में स्पीति वाइल्ड लाइफ डिविजन के उप वन संरक्षक गोल्डी छाबड़ा का कहना है, यह खोज बताती है कि स्पीति जैसे दुर्गम और कठोर इलाके भी समृद्ध जैव-विविधता से भरे हुए हैं. वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण के जरिए इन क्षेत्रों की प्राकृतिक विरासत को सामने लाना जरूरी है. ताकि इनके संरक्षण के प्रयास और मजबूत हो सकें. ऐसे में कई अन्य जीव जंतु भी स्पीति घाटी के वाइल्डलाइफ क्षेत्र में विचरण करते हैं और वैज्ञानिक आधार पर उनके यहां रहने खाने-पीने सहित अन्य तथ्यों की भी जानकारी जुटाई जा रही है.
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