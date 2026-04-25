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लाहौल स्पीति पहली बार नजर आया पलास गल पक्षी, बर्फ से ढकी वादियों में फल फूल रहा दुर्लभ जीव जंतुओं का जीवन

चंद्रताल झील में पहली बार पलास गल पक्षी ( Etv Bharat )