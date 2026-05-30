ETV Bharat / state

पलारी नगर पंचायत चुनाव : विधायक कुंवर सिंह निषाद का अनोखा अंदाज, महिला के साथ गीत गाकर थिरके



बालोद : पलारी नगर पंचायत चुनाव का सियासी पारा अब चढ़ने लगा है. पहली बार होने वाले निकाय चुनाव के लिए मतदाताओं को रिझाया जा रहा है. राजनीतिक दल और नेता साम, दाम, दंड, भेद के साथ अब मनोरंजन का सहारा लेकर मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं. इसी क्रम में जिले के गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद का एक बेहद अनोखा और दिलचस्प अंदाज सामने आया, जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.

विधायक कुंवर निषाद का अनोखा अंदाज

चुनाव प्रचार के दौरान विधायक ने न केवल कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे, बल्कि खुद मोर्चा संभालते हुए बेहद सुरीले अंदाज में गाना गाने लगे. गाना गाने के दौरान वहां मौजूद एक बुजुर्ग महिला के साथ विधायक जमकर थिरके. पलारी नगर पंचायत के गठन के बाद यहां पहली बार निकाय चुनाव होने वाले हैं. कांग्रेस प्रत्याशी यानेश साहू सहित अन्य वार्ड पार्षदों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए विधायक पुरजोर मेहनत कर रहे हैं.

महिला के साथ गीत गाकर थिरके (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राजनीति के साथ कलाकारी में भी माहिर हैं विधायक

कुंवर सिंह निषाद अपनी कलात्मक शैली के लिए पहले से ही जाने जाते हैं. कला और संस्कृति से गहरा जुड़ाव रखने वाले विधायक निषाद जब जनसंपर्क के लिए गलियों में उतरे, तो माहौल को भांपते हुए उन्होंने अपने भीतर के कलाकार को बाहर निकाला. उन्होंने माइक थामकर सुरों की ऐसी तान छेड़ी कि वहां मौजूद आम जनता और कार्यकर्ता झूम उठे. इसी बीच उन्होंने एक स्थानीय बुजुर्ग महिला का हाथ थामा और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर पारंपरिक अंदाज में नृत्य करने लगे. विधायक का यह ठेठ देसी और सहज रूप देखकर मतदाता भी खासे प्रभावित नजर आए.