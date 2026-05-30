पलारी नगर पंचायत चुनाव : विधायक कुंवर सिंह निषाद का अनोखा अंदाज, महिला के साथ गीत गाकर थिरके
गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद का अनोखा अंदाज देखने को मिला.पलारी नगर पंचायत चुनाव प्रचार में विधायक ने गीत गाकर मतदाताओं को रिझाया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 30, 2026 at 11:58 AM IST
बालोद : पलारी नगर पंचायत चुनाव का सियासी पारा अब चढ़ने लगा है. पहली बार होने वाले निकाय चुनाव के लिए मतदाताओं को रिझाया जा रहा है. राजनीतिक दल और नेता साम, दाम, दंड, भेद के साथ अब मनोरंजन का सहारा लेकर मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं. इसी क्रम में जिले के गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद का एक बेहद अनोखा और दिलचस्प अंदाज सामने आया, जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.
विधायक कुंवर निषाद का अनोखा अंदाज
चुनाव प्रचार के दौरान विधायक ने न केवल कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे, बल्कि खुद मोर्चा संभालते हुए बेहद सुरीले अंदाज में गाना गाने लगे. गाना गाने के दौरान वहां मौजूद एक बुजुर्ग महिला के साथ विधायक जमकर थिरके. पलारी नगर पंचायत के गठन के बाद यहां पहली बार निकाय चुनाव होने वाले हैं. कांग्रेस प्रत्याशी यानेश साहू सहित अन्य वार्ड पार्षदों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए विधायक पुरजोर मेहनत कर रहे हैं.
राजनीति के साथ कलाकारी में भी माहिर हैं विधायक
कुंवर सिंह निषाद अपनी कलात्मक शैली के लिए पहले से ही जाने जाते हैं. कला और संस्कृति से गहरा जुड़ाव रखने वाले विधायक निषाद जब जनसंपर्क के लिए गलियों में उतरे, तो माहौल को भांपते हुए उन्होंने अपने भीतर के कलाकार को बाहर निकाला. उन्होंने माइक थामकर सुरों की ऐसी तान छेड़ी कि वहां मौजूद आम जनता और कार्यकर्ता झूम उठे. इसी बीच उन्होंने एक स्थानीय बुजुर्ग महिला का हाथ थामा और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर पारंपरिक अंदाज में नृत्य करने लगे. विधायक का यह ठेठ देसी और सहज रूप देखकर मतदाता भी खासे प्रभावित नजर आए.
पहला मुकाबला बेहद दिलचस्प
आपको बता दें कि पलारी में इस बार का मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प हो चुका है.ये क्षेत्र हाल ही में ग्राम पंचायत से अपग्रेड होकर नगर पंचायत बना है, इसलिए इस पहले ऐतिहासिक चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. कांग्रेस की तरफ से जहां जिले के तीनों विधायक अपनी साख दांव पर लगाकर दिन-रात एक कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है.इस क्षेत्र में बीजेपी का कोई स्थानीय विधायक न होने के बावजूद, भाजपा का प्रदेश नेतृत्व और मजबूत संगठनात्मक ढांचा जमीन पर अपनी पूरी उपस्थिति दर्ज करा रहा है.
कांग्रेस बीजेपी में होगी सीधी टक्कर
पलारी की नवगठित नगर सरकार पर कब्जा जमाने के लिए दोनों ही दलों के बीच कांटे की टक्कर है.ऐसे में विधायक कुंवर सिंह निषाद का यह कलात्मक और आत्मीय अंदाज कांग्रेस के पक्ष में कितना माहौल बना पाता है, यह तो आने वाले परिणाम ही तय करेंगे.बहरहाल, विधायक जी का यह 'चुनावी डांस' सोशल मीडिया से लेकर चौक-चौराहों तक जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहा है.
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