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पलारी नगर पंचायत चुनाव 2026: पहले ही दंगल में दिग्गजों की साख दांव पर, वर्तमान और पूर्व गृह मंत्री में तीखी 'जुबानी जंग'

चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भाजपा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री डीजल बचाने का आह्वान कर रहे हैं, जिसके चलते सभी मंत्री और आईएएस-आईपीएस अधिकारी कटौती में जुटे हैं. वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव में भाजपा नेताओं का 40-50 गाड़ियों का लंबा-चौड़ा काफिला देखने को मिल रहा है.

बालोद: चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री विजय शर्मा और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने मैदान में उतरे. इस दौरान दोनों ही नेताओं के बीच जमकर वार-पलटवार देखने को मिला.

पलारी नगर पंचायत चुनाव का दंगल (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रधानमंत्री डीजल बचाने की बात करते हैं और यहां 50 गाड़ियों का काफिला घूम रहा है. यह आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है-ताम्रध्वज साहू, पूर्व गृह मंत्री

विजय शर्मा का पलटवार

कांग्रेस के इस हमले पर प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी पलटवार किया. उन्होंने साफ तौर पर कहा, "मैं नियमों का पालन करने वाला नागरिक हूं.

मैं नियमों के तहत ही यहां आया हूं. नगर पंचायत की सीमा में प्रवेश करते ही मैंने सरकारी गाड़ी छोड़ दी थी और निजी वाहन से प्रचार कर रहा हूं- विजय शर्मा, गृह मंत्री

भाजपा का 'अनुभव' बनाम कांग्रेस का 'युवा जोश'

दोनों ही दल यहां पहला अध्यक्ष बनाकर इतिहास रचने की होड़ में हैं. रणनीतिक रूप से दोनों पार्टियों ने अलग-अलग दांव खेले हैं. भाजपा ने अपने सबसे भरोसेमंद और वरिष्ठ नेता लखन गुरुपंच को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनके अनुभव के भरोसे भाजपा जीत का दावा कर रही है. कांग्रेस ने पारंपरिक ढर्रे से हटकर एक युवा चेहरे यानेश साहू पर अपना भरोसा जताया है, जिससे युवाओं के वोट बैंक को साधा जा सके.

दिग्गजों ने संभाला मोर्चा

पलारी की इस चुनावी बिसात पर शह और मात के खेल में स्थानीय नेताओं के साथ-साथ प्रादेशिक क्षत्रपों की साख भी दांव पर लगी है. भाजपा की ओर से जहां गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ नीलू शर्मा और स्थानीय संगठन के रणनीतिकार मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, क्षेत्रीय विधायक संगीता सिन्हा और धमतरी के विधायक लगातार धुआंधार जनसंपर्क कर माहौल को कांग्रेस के पक्ष में मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं.