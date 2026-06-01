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हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर और चेहरे में दर्द, फिर भी मतदान करके लोकतंत्र के प्रति निभाई जिम्मेदारी

बालोद : पलारी नगर पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र में भावुक और प्रेरणादायक नजारा देखने को मिला.जिस किसी ने भी इस दृश्य को देखा उसे ये पता चला कि एक नागरिक का कर्तव्य क्या होता है. मतदान करने के लिए फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हेमलाल साहू जब ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ व्हीलचेयर पर वोट डालने पहुंचे, तो पूरा पोलिंग बूथ उनके जज्बे को देखकर स्तब्ध रह गया .

हेमलाल साहू की शारीरिक स्थिति बेहद नाजुक है. बीमारी के कारण वे फिलहाल बोल पाने में भी पूरी तरह असमर्थ हैं. इसके बाद भी लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने का उनका हौसला रत्ती भर भी कम नहीं हुआ. मतदान के दिन उन्होंने न सिर्फ वोट डालने की इच्छा जताई, बल्कि इसके लिए बकायदा जिद भी की.

परिजनों ने बताया कि हेमलाल जी पिछले लंबे समय से फेफड़ों की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के उनका रहना मुश्किल है.