हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर और चेहरे में दर्द, फिर भी मतदान करके लोकतंत्र के प्रति निभाई जिम्मेदारी
पलारी नगर पंचायत में मतदान के दौरान भावुक कर देने वाला पल देखने को मिला.व्हील चेयर पर एक मतदाता ने मतदान किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 1, 2026 at 3:30 PM IST
बालोद : पलारी नगर पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र में भावुक और प्रेरणादायक नजारा देखने को मिला.जिस किसी ने भी इस दृश्य को देखा उसे ये पता चला कि एक नागरिक का कर्तव्य क्या होता है. मतदान करने के लिए फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हेमलाल साहू जब ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ व्हीलचेयर पर वोट डालने पहुंचे, तो पूरा पोलिंग बूथ उनके जज्बे को देखकर स्तब्ध रह गया .
हेमलाल साहू की शारीरिक स्थिति बेहद नाजुक है. बीमारी के कारण वे फिलहाल बोल पाने में भी पूरी तरह असमर्थ हैं. इसके बाद भी लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने का उनका हौसला रत्ती भर भी कम नहीं हुआ. मतदान के दिन उन्होंने न सिर्फ वोट डालने की इच्छा जताई, बल्कि इसके लिए बकायदा जिद भी की.
परिजनों ने बताया कि हेमलाल जी पिछले लंबे समय से फेफड़ों की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के उनका रहना मुश्किल है.
जब उन्होंने मतदान करने की जिद की, तो परिवार ने भी उनके इस लोकतांत्रिक जज्बे का पूरा सम्मान किया. उन्हें विशेष रूप से कार के जरिए बूथ क्रमांक 12 लाया गया.वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों और परिजनों की मदद से उन्हें व्हीलचेयर पर बैठाया गया- परिजन
एक हाथ में ऑक्सीजन पाइप, दूसरे से निभाया फर्ज
मतदान कक्ष का नजारा बेहद भावुक करने वाला था.एक तरफ जहां उनके शरीर में ऑक्सीजन की पाइप लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पूरी सजगता के साथ ईवीएम का बटन दबाकर अपने नागरिक होने का फर्ज निभाया. भले ही बीमारी ने उनकी आवाज छीन ली हो, लेकिन वोटिंग मशीन पर दबी उनकी खामोश उंगली ने वह संदेश दे दिया, जो बड़े-बड़े भाषण भी नहीं दे पाते.
घर पर बैठने वालों के लिए बने मिसाल
पलारी नगर पंचायत का यह वाकया उन तमाम मतदाताओं के लिए एक बड़ा आइना है, जो बहाना, लाइन की दिक्कत या छुट्टी मनाने के चक्कर में मतदान के दिन घर से बाहर नहीं निकलते. जागरूक नागरिकों की यही खामोश ताकत लोकतंत्र को जिंदा रखती है. हेमलाल साहू ने ये साबित कर दिया है कि यदि इरादे फौलादी हों, तो परिस्थितियां कभी भी आपके कर्तव्यों के आड़े नहीं आ सकतीं. उनका यह कदम क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और हर कोई उनके इस अद्वितीय जज्बे की सराहना कर रहा है.
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