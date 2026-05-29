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केंद्र राज्य की गलत नीतियों से पेट्रोल पंप हुए 'ड्राई', अब वोट से तमाचा मारने का समय: भूपेश बघेल

पलारी कांग्रेस का गढ़ है निश्चित रूप में पलारी की जनता कांग्रेस को जीत दिलाएगी- भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

पूर्व मुख्यमंत्री बुधवार को बालोद जिले के पलारी नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे. पलारी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक भव्य बाइक रैली निकालकर बघेल का जोरदार स्वागत किया.बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी यानेश साहू सहित सभी 15 वार्डों के पार्षद उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया और पलारी की जनता से कांग्रेस को जीत दिलाने का आह्वान किया.

बालोद: प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि जो सरकार पहले 'ड्राई डे' घोषित करती थी, उसकी गलत नीतियों के कारण आज प्रदेश के पेट्रोल पंप 'ड्राई' (खाली) हो रहे हैं. उन्होंने जनता से आह्वान किया कि इस जनविरोधी सरकार को अब चुनाव में वोट की चोट से तमाचा मारने का समय आ गया है.

चूल्हा छोड़ो' का नारा देने वाले, जनता को फिर चूल्हा फूंकने पर कर रहे मजबूर

चुनावी मंच से केंद्र सरकार की 'उज्ज्वला योजना' को आड़े हाथों लेते हुए भूपेश बघेल ने कहा, "पहले प्रधानमंत्री कहते थे कि चूल्हा छोड़ो और गैस अपनाओ. आज महंगाई और सिलेंडरों के दाम बढ़ाकर उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि गरीब माताओं-बहनों को वापस चूल्हा फूंकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है." उन्होंने कृषि नीतियों पर भी तंज कसा और कहा कि पहले सरकार 'उन्नत कृषि करो' का नारा देती थी और अब कहती है कि खेतों में उर्वरक (खाद) मत डालो. सरकार की इन विरोधाभासी नीतियों और वैश्विक मामलों के कुप्रबंधन का सीधा असर आज देश की आम जनता पर पड़ रहा है.

बालोद में भूपेश बघेल की सभा (ETV Bharat Chhattisgarh)

महतारी वंदन के अलावा राज्य सरकार के पास कोई काम नहीं

राज्य की वर्तमान विष्णुदेव साय सरकार को घेरते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार 'महतारी वंदन योजना' के अलावा जमीनी स्तर पर कुछ नहीं कर पा रही है. ऊपर से इस सरकार ने कांग्रेस शासनकाल के दौरान शुरू की गई जनकल्याणकारी और जनहित की योजनाओं को बारी-बारी से बंद करना शुरू कर दिया है, जिससे विकास कार्य ठप पड़ गए हैं. बघेल ने कहा कि भाजपा के लोग हमेशा झूठे दावे और खोखले वादे लेकर जनता के बीच आते हैं. छत्तीसगढ़ में आज जो स्थिति है, वह सबके सामने है. अन्नदाता किसानों को चोर की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया गया है. आज किसान अपने ही घर में धान रखने से घबरा रहा है. जनता को सोचना होगा कि आखिर यह स्थिति क्यों और किसके कारण पैदा हुई है?"

भूपेश बघेल बालोद (ETV Bharat Chhattisgarh)

"एक बार हुई गलती का खामियाजा भुगत रहा प्रदेश"

भूपेश बघेल ने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता से जो एक चूक हुई थी, उसका असर आज पूरा प्रदेश देख रहा है. उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस के सभी पार्षदों को भारी मतों से विजयी बनाकर सरकार को अपनी ताकत का अहसास कराएं.

