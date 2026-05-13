पलारी नगर पंचायत में पहली बार चुनाव, दोनों पार्टियों ने कसी कमर, एक जून को मतदान
पलारी नगर पंचायत में पहली बार हो रहे चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है.कांग्रेस बीजेपी ने अपने अपने जीत के दावे किए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 13, 2026 at 1:50 PM IST
बालोद : बालोद जिले में दो नगर पालिका और 6 नगर पंचायत के बाद 7वें नगर पंचायत के रूप में पलारी अस्तित्व में आया है. यहां पर पहली बाद नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहा है. जिसकी घोषणा निर्वाचन विभाग ने कर दिया है, प्रशासनिक तैयारियों के बाद अब राजनैतिक दलों ने भी कमर कस ली है.बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दल ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है. बीजेपी अभी प्रत्याशी को लेकर गुप्त सर्वे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने वार्ड के हिसाब से बैठक लेकर नामों पर चर्चा कर रही है. दोनों पार्टियां जल्द ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है.यहां आगामी एक जून को मतदान आयोजित होगा.उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे.
15 वार्डों में बंटा पलारी नगर पंचायत
आपको बता दें कि पलारी नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित किया गया है, जहां करीब 3800 से 3877 मतदाता पहली बार अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे.वहीं कुल 15 में से 5 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं. यहां मतदाता सीधे अपने मताधिकार का उपयोग करके 15 पार्षद और नगर पंचायत अध्यक्ष चुनेंगे.
हमारा गढ़ है पलारी क्षेत्र - कांग्रेस
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने बताया कि हमारे पदाधिकारी लगातार वहां पर बैठक कर रहे हैं.वह क्षेत्र सभी समीकरणों में कांग्रेस का गढ़ रहा है इसलिए हमें उम्मीद है कि हम वहां पर चुनाव जीतने में सफल रहेंगे. वार्ड बार प्रभारी की नियुक्तियां की गई है. उनसे प्रत्याशियों के नाम का फीडबैक भी लिया जा रहा है और प्रत्याशी की अंतिम घोषणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जल्द ही कर दी जाएगी. सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पूरी मेहनत के साथ हमारे कार्यकर्ता पलारी नगर पंचायत में कांग्रेस का झंडा लहराने के लिए तत्पर हैं.
यहां पहली बार चुनाव हो रहा है. इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व वहां करें. सरकार के कामकाज को जनता देख चुकी है और वह परेशान है इसलिए अब तो जनता बीजेपी को जिताने की गलती नहीं करेगी- चंद्रेश हिरवानी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी
पहले ही 5 करोड़ का विकास- बीजेपी
भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चेमन देशमुख ने बताया कि हमारे कार्यकर्ता वहां पर लगातार बैठक कर रहे हैं. आज भी हम वही जा रहे हैं. यहां पर तो जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी.
नगर पंचायत बनने के बाद जनता को 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात माननीय मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा दिया जा चुका है. उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए वहां की जनता आतुर है मंडल और भूतों के हिसाब से वहां पर बैठक लिए जा रहे हैं.पब्लिक फीडबैक के आधार पर प्रत्याशियों की घोषणा जल्द ही की जाएगी-चेमन देशमुख, जिलाध्यक्ष भाजपा
नगर पालिका परिषद
बालोद
दल्ली राजहरा
नगर पंचायत
अर्जुन्दा
गुंडरदेही
गुरूर
चिखलाकसा
डौंडी
डौंडी लोहारा
जातिगत समीकरण जरूरी
नगर पंचायत पलारी जातिगत समीकरणों को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. क्योंकि यहां पर सभी वर्ग समुदाय और समाज के लोग बराबर मात्रा में रहते हैं वहीं दो जगह अनुसूचित जाति के लिए भी आरक्षित है. महिलाओं के लिए भी सिम आरक्षित की गई है तो इस बार प्रत्याशियों का चयन करना दोनों पार्टियों के लिए काफी मुश्किल रहेगा. क्योंकि बात पंचायत के बाद सीधे यहां नगर पंचायत के रूप में अस्तित्व में आया है. काफी लंबे समय से यहां पर मांग की जा रही थी अब अंततः यहां चुनाव होने वाला है.
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