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पलारी नगर पंचायत में पहली बार चुनाव, दोनों पार्टियों ने कसी कमर, एक जून को मतदान

बालोद : बालोद जिले में दो नगर पालिका और 6 नगर पंचायत के बाद 7वें नगर पंचायत के रूप में पलारी अस्तित्व में आया है. यहां पर पहली बाद नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहा है. जिसकी घोषणा निर्वाचन विभाग ने कर दिया है, प्रशासनिक तैयारियों के बाद अब राजनैतिक दलों ने भी कमर कस ली है.बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दल ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है. बीजेपी अभी प्रत्याशी को लेकर गुप्त सर्वे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने वार्ड के हिसाब से बैठक लेकर नामों पर चर्चा कर रही है. दोनों पार्टियां जल्द ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है.यहां आगामी एक जून को मतदान आयोजित होगा.उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे.







15 वार्डों में बंटा पलारी नगर पंचायत



आपको बता दें कि पलारी नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित किया गया है, जहां करीब 3800 से 3877 मतदाता पहली बार अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे.वहीं कुल 15 में से 5 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं. यहां मतदाता सीधे अपने मताधिकार का उपयोग करके 15 पार्षद और नगर पंचायत अध्यक्ष चुनेंगे.





हमारा गढ़ है पलारी क्षेत्र - कांग्रेस

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने बताया कि हमारे पदाधिकारी लगातार वहां पर बैठक कर रहे हैं.वह क्षेत्र सभी समीकरणों में कांग्रेस का गढ़ रहा है इसलिए हमें उम्मीद है कि हम वहां पर चुनाव जीतने में सफल रहेंगे. वार्ड बार प्रभारी की नियुक्तियां की गई है. उनसे प्रत्याशियों के नाम का फीडबैक भी लिया जा रहा है और प्रत्याशी की अंतिम घोषणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जल्द ही कर दी जाएगी. सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पूरी मेहनत के साथ हमारे कार्यकर्ता पलारी नगर पंचायत में कांग्रेस का झंडा लहराने के लिए तत्पर हैं.