पलारी महाविद्यालय में विधायक का अनोखा विरोध, अपमान के बदले प्रबंधन को सौंपा गुलाब, मुख्य अतिथियों ने भी कार्यक्रम से बनाई दूरी

बलौदाबाजार : शासकीय दाऊ बृजलाल महाविद्यालय पलारी के वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में स्थानीय विधायक संदीप साहू के अपमान का आरोप लगा है.इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था.स्थानीय स्तर के कई राजनीतिक नाम भी सूची में थे, लेकिन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक संदीप साहू का नाम नहीं था.इसी बात को लेकर अब विवाद हो रहा है.



“यह मेरा नहीं, जनता का अपमान”



जैसे ही आमंत्रण पत्र की प्रति विधायक संदीप साहू के संज्ञान में आई, उन्होंने इसे केवल व्यक्तिगत उपेक्षा नहीं बल्कि कसडोल विधानसभा की जनता का अपमान बताया. उस समय वे विधानसभा सत्र में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने तत्काल पलारी रवाना होने का निर्णय लिया.विधायक ने सदन की कार्यवाही छोड़ दी और समर्थकों के साथ बाइक रैली के रूप में कॉलेज पहुंचने का फैसला किया. यह कदम अपने आप में राजनीतिक संदेश था.

बाइक रैली से एंट्री, लेकिन संयम के साथ



विधायक संदीप साहू समर्थकों के साथ बाइक रैली में कॉलेज पहुंचे. परिसर में प्रवेश करते ही उन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा-अर्चना की.इसके बाद वे सीधे प्राचार्य कक्ष की ओर बढ़े.दिलचस्प बात ये रही कि भीड़ और नाराजगी के बावजूद माहौल को बिगड़ने नहीं दिया गया. छात्रों के कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं डाली गई. न नारेबाजी हुई और न मंच पर चढ़कर विरोध.





पलारी महाविद्यालय में विधायक का अनोखा विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)