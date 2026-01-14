ETV Bharat / state

रुद्रप्रयाग में गेट न हटाने पर वापस लौटी अगस्तमुनि महाराज की डोली, ग्रामीणों ने बताया अशुभ संकेत

दरअसल, बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चारण एवं विधि-विधान से पूजा-अर्चना के पश्चात अगस्त्यमुनि स्थित अगस्त्य ऋषि मंदिर से मुनि महाराज की चल विग्रह डोली भक्तों की कुशलक्षेम पूछने को लेकर दिवारा यात्रा पर निकली. इस ऐतिहासिक अवसर पर क्षेत्र के विभिन्न गांवों से सैकड़ों श्रद्धालु देव दर्शन के लिए पहुंचे.

डोली समिति के पदाधिकारियों का कहना था कि 15 सालों बाद दिवारा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसको लेकर प्रशासन को पहले ही सूचना दी गई थी, लेकिन प्रशासन ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की. जिस कारण मुनि महाराज को केदारनाथ हाईवे पर आक्रोश दिखाना पड़ा.

रुद्रप्रयाग: मकर संक्रांति के पावन पर्व पर केदारनाथ हाईवे पर अगस्तमुनि महाराज की डोली का आक्रोश देखने को मिला. डोली को मंदिर से रवाना होकर मुनि महाराज के मैदान अगस्त्यमुनि में जाना था, जहां सैकड़ों की संख्या में भक्त डोली का इंतजार करते रहे, लेकिन मैदान का गोल गेट होने से डोली ने अंदर प्रवेश नहीं किया.

करीब 15 साल बाद यात्रा पर निकली मुनि महाराज की डोली: करीब 15 सालों के लंबे अंतराल के बाद अगस्त्यमुनि क्षेत्र के 365 गांवों के आराध्य देव मुनि महाराज की डोली यात्रा अपने प्रथम चरण के लिए मंदिर परिसर से रवाना हुई. डोली के निकलते ही 'मुनि महाराज की जय' के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूब गया.

पहले दिन की यात्रा के दौरान जैसे ही देव डोली अगस्त्य ऋषि सैंड (क्षेत्र) की ओर बढ़ी, काफी संख्या में श्रद्धालु डोली के साथ चल पड़े. हालांकि, अगस्त्य क्षेत्र के मुख्य द्वार पर लगे गोल गेट के कारण देव डोली इस मार्ग से प्रवेश नहीं कर सकी. इसके चलते हजारों की संख्या में श्रद्धालु एवं राहगीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एकत्र हो गए.

हाईवे पर लगा 3-4 किमी लंबा जाम: स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों ओर करीब तीन से चार किलोमीटर लंबा जाम लग गया. करीब तीन घंटे तक लगे इस जाम में बारात की गाड़ियां समेत सैकड़ों यात्री फंसे रहे. मरीज को ले जा रही एंबुलेंस भी कई घंटों तक जाम में फंसी रही, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

देव डोली के लौटने को लोगों ने बताया अशुभ संकेत: वहीं, प्रशासन की ओर से मौके पर कोई भी उपस्थित नहीं हो पाया और पांच घंटे बाद आखिरकार देव डोली वापस अगस्त ऋषि मंदिर में लौटी. वहीं, क्षेत्र में इस तरह की घटना होने पर लोग अशुभ संकेत मान रहे हैं.

"प्रशासन को पहले ही गोल गेट को तोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन प्रशासन स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण डोली ने मैदान में प्रवेश नहीं किया. पांच घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं होने से डोली वाली अगस्त ऋषि मंदिर को लौट गई. इसे क्षेत्र के लिए अशुभ संकेत भी मान सकते हैं."- त्रिभुवन चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता

