पलामू आईजी की हाई लेवल बैठकः लंबित मुकदमों का अनुसंधान होगा तेज, बैंकों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश

पलामू आईजी की हाई लेवल बैठकः लंबित मुकदमों का अनुसंधान होगा तेज, बैंकों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश
पलामू के जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने हाई लेवल मीटिंग की और पुलिस अधिकारियों को टारगेट दिया है.
Published : October 30, 2025 at 6:00 PM IST
पलामूः जिला में नक्सली अपराध और अन्य घटनाओं से जुड़े हुए लंबित मुकदमों का अनुसंधान तेज किया जाएगा. मुकदमा के अनुसंधान को लेकर सभी पुलिस अधिकारियों को टारगेट दिया गया है.
दरअसल पलामू के जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने गुरुवार को हाई लेवल बैठक की. इस बैठक में पलामू एसपी रीष्मा रमेशन भी मौजूद रहीं. बैठक में पलामू के सभी पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी, इंस्पेक्टर एवं थाना प्रभारी मौजूद रहे. जिसमें जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिंह की तरफ से नक्सल अपराध से जुड़े हुए मुकदमों को लेकर कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किया गया.
जोनल आईजी सभी पुलिस अधिकारियों को लंबित मुकदमों का अनुसंधान तेज करने का निर्देश दिया है. जोनल आईजी ने पलामू में पोक्सो से जुड़े हुए मुकदमा कभी अनुसंधान को लेकर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है और मामले में कार्रवाई तेज करने को कहा है.
आईजी की तरफ से सभी पुलिस अधिकारियों से कहा गया कि वह नियमित रूप से बैंक जाएं और बैंक से जुड़ी हुई गतिविधि की जानकारी इकट्ठा करें. सभी थाना अपने-अपने क्षेत्र में सभी बैंकों में प्रतिदिन जाएंगे और वहां मौजूद रजिस्टर में हस्ताक्षर कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे.
जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि लंबित मुकदमे के अनुसंधान से जुड़े हुए कई बिंदुओं पर निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों से कहा गया है कि वह मुकदमों का अनुसंधान तेज करें. बैंक सुरक्षा को लेकर कदम उठाए एवं पॉक्स से जुड़े हुए मुकदमों का भी अनुसंधान तेज करें.
