ETV Bharat / state

अपराधी प्रिंस खान पलामू में बनाना चाहता है ठिकाना, कुवैत में बैठा पलामू का युवक कर रहा मदद!

पलामूः झारखंड का कुख्यात अपराधी प्रिंस खान पलामू के इलाके में अपना ठिकाना बनाना चाहता है. प्रिंस खान पलामू के युवकों को अपने से जोड़ने की कोशिश कर रहा है.

दरअसल, पलामू में पहली बार प्रिंस खान ने एक सोना कारोबारी से एक करोड़ रुपए की रंगदारी की मांगी थी. रंगदारी के लिए प्रिंस खान सोना कारोबारी के प्रतिष्ठान पर फायरिंग करवाने वाला था लेकिन पुलिस की कार्रवाई में शूटर पकड़े गए.

प्रिंस खान ने सबसे पहले दो युवकों को फायरिंग करवाने के लिए गैंग से जोड़ा था, पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद प्रिंस खान ने एक और युवक को फायरिंग करने के लिए पैसे दिए थे. उस युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. प्रिंस खान पहली बार पलामू के इलाके में अपनी गतिविधि को दर्ज करवाया है. वह अपने गैंग से अन्य युवकों को जोड़ना चाह रहा है.

पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. स्थानीय युवाओं को कोई यह सोचने की जरूरत है कि विदेश में बैठा अपराधी स्थानीय युवकों को किस तरह इस्तेमाल कर रहा है. स्थानीय लोगों को भी पूरे मामले में संवेदनशील होने की जरूरत है की कोई उनका कोई इस्तेमाल नहीं करें. पुलिस ने पूरे मामले में कई लोगों को रडार पर लिया है और सोशल मीडिया पर भी निगरानी को बढ़ाया है. पुलिस पूरे मामले में अलर्ट पर भी है. -रीष्मा रमेशन, एसपी, पलामू.

कुवैत में बैठा पलामू का युवक प्रिंस खान की कर रहा मदद!