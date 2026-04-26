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पलामू में हर दिन टूट रहा गर्मी का रिकॉर्ड! रविवार को झारखंड में सबसे गर्म रहा पलामू, 44.9 पहुंचा तापमान

भीषण गर्मी के बीच पलामू में रविवार को 44.9 तापमान दर्ज किया है.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 26, 2026 at 8:22 PM IST

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पलामू: जिले में हर दिन तापमान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं. पलामू का इलाका भीषण गर्मी की चपेट में है और हर दिन नए तापमान को रिकॉर्ड किया जा रहा है. रविवार को एक बार फिर से पलामू में सबसे अधिक तापमान को रिकॉर्ड किया गया है. पलामू के मेदिनीनगर शहर में रविवार को पूरे झारखंड में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को पलामू का तापमान 44.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सबसे अधिक है.

अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग

शनिवार को पलामू का तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था. इस भीषण गर्मी के बीच पलामू के इलाके में फिलहाल कहीं से भी लू लगने से मौत की खबर नहीं है. हालात को देखते हुए पलामू जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही हाई अलर्ट जारी किया है और गाइडलाइन भी जारी किया है. स्वास्थ्य विभाग ने बेवजह लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है और गाइडलाइन का पालन करने को कहा है. शुक्रवार को पलामू का तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था.

हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहा है पलामू

इससे पहले 2024 के मई महीने में पलामू में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकार्ड किया गया था. पलामू के इलाके में 2020 के बाद से लगातार औसत तापमान बढ़ रहा है. अप्रैल के महीने में पलामू के इलाके में औसत तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है. 2020 से पहले पलामू में अप्रैल के महीने में औसत तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता था.

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HIGH TEMPERATURE IN PALAMU
पलामू में गर्मी का रिकॉर्ड
झारखंड में सबसे गर्म जिला
AMIDST SCORCHING HEAT TEMPERATURE
HEAT RECORDED IN PALAMU

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