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पलामू में हर दिन टूट रहा गर्मी का रिकॉर्ड! रविवार को झारखंड में सबसे गर्म रहा पलामू, 44.9 पहुंचा तापमान

पलामू: जिले में हर दिन तापमान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं. पलामू का इलाका भीषण गर्मी की चपेट में है और हर दिन नए तापमान को रिकॉर्ड किया जा रहा है. रविवार को एक बार फिर से पलामू में सबसे अधिक तापमान को रिकॉर्ड किया गया है. पलामू के मेदिनीनगर शहर में रविवार को पूरे झारखंड में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को पलामू का तापमान 44.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सबसे अधिक है.

अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग

शनिवार को पलामू का तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था. इस भीषण गर्मी के बीच पलामू के इलाके में फिलहाल कहीं से भी लू लगने से मौत की खबर नहीं है. हालात को देखते हुए पलामू जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही हाई अलर्ट जारी किया है और गाइडलाइन भी जारी किया है. स्वास्थ्य विभाग ने बेवजह लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है और गाइडलाइन का पालन करने को कहा है. शुक्रवार को पलामू का तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था.

हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहा है पलामू