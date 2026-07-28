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धान रोपाई के लिए पलामू से पलायन कर जाते हैं ग्रामीण, बिहार-यूपी में मिलती है ज्यादा मजदूरी

"बचपन में ही धान की रोपाई के लिए जाते थे, अब बुजुर्ग हो गए हैं, आंखें कमजोर हो गई हैं इसलिए अब नहीं जाते. बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग संपर्क करते हैं. प्रतिवर्ष 50 से अधिक लोगों को धान की रोपाई के लिए भेजते हैं." - भिखारी भुईयां, ग्रामीण, चोटहांसा

2026 में गांव से करीब 60 महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बिहार के सासाराम-भभुआ इलाके में धान की रोपाई के लिए गए थे. सभी कार्य पूरा करके वापस लौट चुके हैं. गांव की पूरी दलित आबादी धान की रोपाई के लिए पलायन कर जाती है. यह पलायन पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से चला आ रहा है. गांव के बड़े संख्या में युवा नौकरी की तलाश में बाहर के राज्यों में चले जाते हैं.

"गांव से 60 से 70 लोग धान की रोपाई के लिए पलायन करते हैं. स्थानीय स्तर पर कोई रोजगार नहीं है. इस वर्ष भी 60-70 लोग गए थे, सभी वापस लौट गए हैं." - अरविंद तिवारी, मुखिया, बूढ़ीबिर

पलामू प्रमंडल के मुख्यालय मेदिनीनगर से करीब 20 किलोमीटर दूर बूढ़ीबिर का चोटहांसा गांव स्थित है. इस गांव से प्रतिवर्ष धान की रोपाई के लिए 60 से 70 लोग पलायन करते हैं. इनमें नाबालिग लड़कियां भी शामिल होती हैं.

बिहार और उत्तर प्रदेश में धान की रोपाई के लिए जाने वाले एक-एक व्यक्ति को 350 रुपये मजदूरी मिलती है. इसके अलावा मजदूरी के एवज में 12 किलो धान या अनाज भी दिया जाता है.

धान रोपाई के लिए पलायन कर जाते हैं ग्रामीण (Etv Bharat)

पलामू के कई गांव ऐसे हैं जहां पूरा परिवार पलायन कर जाता है. जून के दूसरे सप्ताह से लेकर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक यह पलायन जारी रहता है. किसी अधिकारी के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि पलामू से कितने परिवार धान की रोपाई के लिए पलायन करते हैं. झारखंड के पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों से सबसे अधिक परिवार पलायन करते हैं.

पलामू: झारखंड के पलामू जिले में मौसमी पलायन से लेकर नौकरी के लिए स्थायी पलायन तक जारी है. मानसून के आगमन के साथ ही पूरे देश में धान की रोपाई शुरू हो जाती है. उत्तर प्रदेश और बिहार धान की रोपाई के लिए पलामू जैसे इलाकों पर निर्भर रहते हैं. पलामू से सैकड़ों की संख्या में मजदूर बिहार के औरंगाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश के बलिया तक जाते हैं.

पलामू, गढ़वा और लातेहार से धान की रोपाई के साथ-साथ धान की कटाई के लिए भी मौसमी पलायन होता है. पलायन करने वाले परिवार बेहद गरीब होते हैं और उनके पास खेती की जमीन नहीं होती.

धान रोपाई करती महिलाएं (Etv Bharat)

मौसमी पलायन के दौरान उन्हें अच्छी मजदूरी और अनाज दोनों मिल जाते हैं. कुछ परिवारों के पास यह अनाज पूरे वर्ष चल जाता है, जबकि कई परिवार इसे बेच भी देते हैं. जितनी संख्या में लोग धान की रोपाई के लिए जाते हैं, उतनी ही संख्या में लोग धान की कटाई के लिए भी पलायन करते हैं.

"पलायन पलामू की नियति है. हालांकि मौसमी पलायन से ग्रामीणों को अनाज और पैसे मिल जाते हैं. पलायन करने वाली आबादी के पास अपनी खेत नहीं है. धान की रोपाई और कटाई से उन्हें अनाज मिल जाता है. ग्रामीण स्तर का बाजार भी इन्हीं लोगों पर निर्भर है. फिर भी पलायन को रोकना चाहिए और ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होना चाहिए." - केडी सिंह, राष्ट्रीय नेता, अखिल भारतीय किसान महासभा

कई बार दुर्घटनाओं का हो जाते हैं शिकार

पलामू से बड़ी संख्या में नाबालिग भी धान की रोपाई के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं. रोपाई के दौरान नाबालिग और वयस्क दोनों कई बार दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं. कई नाबालिग खुले आम बताते हैं कि धान रोपाई के दौरान उन्हें कई तरह का डर सताता है.

जुलाई 2025 में पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में धान की रोपाई के लिए बिहार के सासाराम जा रही मजदूरों से भरी गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई थी, जिसमें चार मजदूरों की मौत हो गई.

सबसे बड़ा हादसा 2011-12 में हुआ था, जब बिहार में धान की कटाई के लिए जा रहे 25 मजदूरों की मौत हो गई. सभी मजदूर पलामू और लातेहार के रहने वाले थे. प्रतिवर्ष धान की रोपाई और कटाई के दौरान ग्रामीण दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं और मौतें होती हैं.

ग्रामीण (Etv Bharat)

कुछ दिनों पहले पलामू में बाल कल्याण समिति की कार्रवाई में 28 नाबालिगों का रेस्क्यू किया गया था, जो धान की रोपाई के लिए बिहार के इलाकों में पलायन कर रहे थे.

"कुछ दिनों पहले नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया था जो धान की रोपाई के लिए बिहार जा रहे थे. काउंसलिंग के दौरान सभी ने बताया कि उन्हें 350 रुपये मजदूरी मिलती है. उनके पुनर्वास के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है." - रविशंकर, सदस्य, बाल कल्याण समिति (CWC)

विधानसभा तक उठाया जा चुका है मामला

पलामू से पलायन का मुद्दा विधानसभा से लेकर लोकसभा तक कई बार उठ चुका है. डालटनगंज के विधायक आलोक चौरसिया ने कई बार विधानसभा में पलायन के मुद्दे को उठाया है और पलामू में औद्योगिक प्रतिष्ठान लगाने की मांग की है.

कोरोना काल में पलामू में 53 हजार प्रवासी मजदूरों को चिन्हित किया गया था (यह आंकड़ा धान रोपाई-कटाई से अलग है). पलामू से हजारों की संख्या में आदिवासी और दलित आबादी धान की रोपाई और कटाई के लिए पलायन करती है. लोग ट्रेन या सड़क मार्ग से बिहार और उत्तर प्रदेश जाते हैं. पलामू के चैनपुर, रामगढ़, सतबरवा, लेस्लीगंज और पांकी इलाकों की आबादी सबसे अधिक पलायन करती है.

"विधानसभा में कई बार मुद्दे को उठाया गया है. हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि पलामू को औद्योगिक रूप से विकसित किया जाए. यहां सिर्फ धान की रोपाई के लिए ही नहीं, कई तरह का पलायन है. आने वाले सत्र में फिर से मुद्दे को उठाने की तैयारी है." - आलोक चौरसिया, विधायक, डालटनगंज

यह पलायन स्थानीय रोजगार की कमी, भूमिहीनता और बेहतर आय की तलाश का परिणाम है, जो दशकों से पलामू की नियति बना हुआ है.

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