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पलामू में कोयल नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा

पलामू: जिले के मेदिनीनगर के कांदू मोहल्ला में कोयल नदी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई. एक बच्चे का शव घटनास्थल पर जबकि दूसरे बच्चा का शव एक किमी दूर राम जानकी मंदिर के पास से बरामद हुआ है.

दरअसल, मेदिनीनगर के कांदू मोहल्ला के कुछ बच्चे कोयल नदी में नहाने के लिए गए थे. इसी क्रम में देव और शुभम कुमार नाम के दो बच्चे कोयल नदी में डूब गए. दूसरे बच्चों ने दोनों को डूबते देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया था.

डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को किया मृत घोषित

मामले की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोग मौके पर जमा हुए और दोनों बच्चों की तलाश शुरू कर दी. मोहल्ले के लोगों ने पूरे मामले की जानकारी टाउन थाना को भी दी. टाउन थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और दोनों बच्चों की तलाशी अभियान शुरू किया. बाद में दोनों बच्चों को बरामद किया गया और दोनों को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया है.

पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.