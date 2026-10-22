पलामू में कोयल नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा
पलामू में कोयल नदी में नहाने के दौरान दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 22, 2026 at 6:52 PM IST
पलामू: जिले के मेदिनीनगर के कांदू मोहल्ला में कोयल नदी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई. एक बच्चे का शव घटनास्थल पर जबकि दूसरे बच्चा का शव एक किमी दूर राम जानकी मंदिर के पास से बरामद हुआ है.
कोयल नदी में नहाने गए थे बच्चे
दरअसल, मेदिनीनगर के कांदू मोहल्ला के कुछ बच्चे कोयल नदी में नहाने के लिए गए थे. इसी क्रम में देव और शुभम कुमार नाम के दो बच्चे कोयल नदी में डूब गए. दूसरे बच्चों ने दोनों को डूबते देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया था.
डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को किया मृत घोषित
मामले की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोग मौके पर जमा हुए और दोनों बच्चों की तलाश शुरू कर दी. मोहल्ले के लोगों ने पूरे मामले की जानकारी टाउन थाना को भी दी. टाउन थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और दोनों बच्चों की तलाशी अभियान शुरू किया. बाद में दोनों बच्चों को बरामद किया गया और दोनों को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया है.
पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.
कोयल नदी में डूबने से दो बच्चों की मौत हुई है. दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है: ज्योतिलाल रजवार, थाना प्रभारी, टाउन थाना
मृतक देव कुमार और शुभम कुमार एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे. शुभम कुमार चौथी क्लास में पढ़ाई करता था. घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन एवं मोहल्ले के लोग अस्पताल पहुंचे हैं. वही दोनों बच्चों के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.
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