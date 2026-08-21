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पलामू टाइगर रिजर्व युवाओं को देगी एआई की ट्रेनिंग, 22 अगस्त से शुरू होगा अभियान

पलामू टाइगर रिजर्व द्वारा क्षेत्र के युवाओं को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी, यह अभियान 22 अगस्त से शुरू होगा.

PTR AI TRAINING IN PALAMU
पीटीआर उपनिदेशक (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 21, 2026 at 12:17 PM IST

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पलामू: पलामू टाइगर रिजर्व पलामू, गढ़वा और लातेहार के इलाकों में रहने वाले युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ट्रेनिंग देगा. आज के वैज्ञानिक युग में पलामू टाइगर रिजर्व के युवाओं को यह ट्रेनिंग मुफ्त में दिया जाना है. पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क के एनआईसी के सभागार में 22 अगस्त से इस अभियान की शुरुआत हो रही है.

पलामू टाइगर रिजर्व, एआई एक्सपर्ट और एक निजी क्षेत्र की कंपनी के द्वारा सभी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देने की योजना बनाई है. पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकान्त जेना ने बताया कि आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व बढ़ गया है. ग्रामीण इलाके की युवाओं एवं सभी लोगों को इससे संबंधित ट्रेनिंग देने की योजना तैयार की गई है.

जानकारी देते पीटीआर उपनिदेशक (ईटीवी भारत)

पीटीआर उपनिदेशक ने दी जानकारी

पीटीआर उपनिदेशक ने कहा कि पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी भी है. इन्हें भी इस अभियान से जोड़ा जाना है और उन्हें इसके बारे में जानकारी दी जाएगी. इस अभियान का 'आई बिल्डर बूट कैंप' नाम दिया गया है.

पलामू टाइगर रिजर्व ने हुनर से रोजगार अभियान के तहत 600 से अधिक युवाओं को विभिन्न क्षेत्र में ट्रेनिंग दिया गया है. अब इस अभियान के तहत युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दिया जाना है. PTR के इलाके की एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है. इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई योजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है.

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