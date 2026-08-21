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पलामू, गढ़वा, लातेहार, गुमला और लोहरदगा जिला में कितने हथियार के लाइसेंस? पीटीआर ने मांगी जानकारी

पलामूः जिला, गढ़वा, लातेहार, गुमला और लोहरदगा में कितने हथियार के लाइसेंस हैं और कौन-कौन लोगों को यह लाइसेंस जारी किए गए है? इसकी जानकारी पलामू टाइगर रिजर्व ने सभी जिलों से मांगी है.

जिसमें अभी तक लातेहार जिला की तरफ से पलामू टाइगर रिजर्व को जानकारी उपलब्ध करवाई गई है कि पीटीआर के इलाके में 10 हथियार के लाइसेंस मौजूद है. जबकि बाकी के जिलों ने जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है.

दरअसल, पलामू टाइगर रिजर्व वन्य जीव के संरक्षण को लेकर कई कदम उठा रही है. हथियार के लाइसेंस को लेकर भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है. पलामू टाइगर रिजर्व से सटे हुए 10 किलोमीटर के दायरे में हथियार के लाइसेंस के लिए पीटीआर के उपनिदेशक, निदेशक स्तर के अधिकारियों की सहमति जरूरी है.

पलामू टाइगर रिजर्व की तरफ से सभी जिलों के डीसी को पत्र लिखा गया है और हथियार के लाइसेंस के संबंध मे पीटीआर से भी जानकारी साझा करने और सहमति लेने का आग्रह किया है. पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने बताया कि पलामू, गढ़वा, लातेहार, गुमला और लोहरदगा जिलों से हथियार के लाइसेंस के बारे में जानकारी मांगी गई है. पलामू टाइगर रिजर्व कोई यह जानकारी रहनी चाहिए कि उनसे जुड़े हुए इलाकों में कितने हथियार मौजूद हैं, कहीं हथियार का इस्तेमाल वन्य जीव के शिकार के लिए तो नहीं हो रहा है.