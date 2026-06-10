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नेतरहाट में निर्माण कार्य पर रोक, बनाया जा रहा टूरिज्म प्लान, 2019 के बाद हुए कंस्ट्रक्शन की होगी समीक्षा

पलामूः झारखंड का सबसे बड़ा हिल स्टेशन सह छोटानागपुर की रानी नेतरहाट के लिए टूरिज्म प्लान तैयार किया जा रहा है. पलामू टाइगर रिजर्व टूरिज्म प्लान तैयार कर रहा है. टूरिज्म प्लान तैयार होने के बाद प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा. मंजूरी मिलने के बाद नेतरहाट के इलाके में सभी तरह की गतिविधि का संचालन टूरिज्म प्लान के तहत किया जाएगा.

दरअसल, हाल के दिनों में नेतरहाट के इलाके में निर्माण कार्य को लेकर कई सवाल उठे हैं. जिसके बाद विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है. नेतरहाट के इलाके में सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है. 2019 में नेतरहाट को ईको सेंसेटिव जोन के रूप में चिन्हित किया गया था. 2019 के बाद नेतरहाट के इलाके में किसी भी तरह के निर्माण कार्य को संदिग्ध माना जा रहा है. इको सेंसेटिव जोन की बैठक के साथ-साथ टूरिज्म प्लान के बाद 2019 के बाद हुए कंस्ट्रक्शन कार्य को लेकर बड़े फैसले लिए जाएंगे.

नेतरहाट की खूबसूरत वादियां. (फोटो-ईटीवी भारत)

इस संबंध में पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक कुमार आशीष ने बताया कि नेतरहाट के लिए टूरिज्म प्लान तैयार किया जा रहा है और प्रस्ताव को सरकार को भेजा जा रहा है. इलाके में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है. 2019 के बाद हुए निर्माण कार्य की समीक्षा की जा रही है.