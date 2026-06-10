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नेतरहाट में निर्माण कार्य पर रोक, बनाया जा रहा टूरिज्म प्लान, 2019 के बाद हुए कंस्ट्रक्शन की होगी समीक्षा

नेतरहाट के लिए टूरिज्म प्लान तैयार किया जा रहा है. फिलहाल नेतरहाट में सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है.

Tourism plan for Netarhat
लातेहार जिला स्थित नेतरहाट का इलाका. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 10, 2026 at 6:37 PM IST

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पलामूः झारखंड का सबसे बड़ा हिल स्टेशन सह छोटानागपुर की रानी नेतरहाट के लिए टूरिज्म प्लान तैयार किया जा रहा है. पलामू टाइगर रिजर्व टूरिज्म प्लान तैयार कर रहा है. टूरिज्म प्लान तैयार होने के बाद प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा. मंजूरी मिलने के बाद नेतरहाट के इलाके में सभी तरह की गतिविधि का संचालन टूरिज्म प्लान के तहत किया जाएगा.

दरअसल, हाल के दिनों में नेतरहाट के इलाके में निर्माण कार्य को लेकर कई सवाल उठे हैं. जिसके बाद विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है. नेतरहाट के इलाके में सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है. 2019 में नेतरहाट को ईको सेंसेटिव जोन के रूप में चिन्हित किया गया था. 2019 के बाद नेतरहाट के इलाके में किसी भी तरह के निर्माण कार्य को संदिग्ध माना जा रहा है. इको सेंसेटिव जोन की बैठक के साथ-साथ टूरिज्म प्लान के बाद 2019 के बाद हुए कंस्ट्रक्शन कार्य को लेकर बड़े फैसले लिए जाएंगे.

Tourism plan for Netarhat
नेतरहाट की खूबसूरत वादियां. (फोटो-ईटीवी भारत)

इस संबंध में पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक कुमार आशीष ने बताया कि नेतरहाट के लिए टूरिज्म प्लान तैयार किया जा रहा है और प्रस्ताव को सरकार को भेजा जा रहा है. इलाके में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है. 2019 के बाद हुए निर्माण कार्य की समीक्षा की जा रही है.

Tourism plan for Netarhat
नेतरहाट की खूबसूरत वादियां. (फोटो-ईटीवी भारत)

दरअसल, नेतरहाट का इलाका लातेहार जिला में है. यह इलाका गुमला, लोहरदगा और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है. नेतरहाट ऊंचाई पर बसा है और पर्यटन का बड़ा केंद्र है. नेटरहाट का सनराइज और सनसेट पॉइंट पूरे झारखंड में चर्चित है. नेतरहाट का आवासीय स्कूल देश भर में चर्चित है, जिसमें 500 से अधिक आईएएस और आईपीएस ने पढ़ाई की है. कुछ दिनों पहले नेतरहाट में हुए निर्माण कार्य की समीक्षा की गई थी और पक्का का निर्माण कार्य करने वालों को नोटिस भी जारी किया गया था.

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नेतरहाट की खूबसूरत वादियां. (फोटो-ईटीवी भारत)

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