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पीटीआर ने शुरू की अविरल धारा योजना, नदियों और नालों को पुनर्जीवित करने की पहल

पलामूः पलामू टाइगर रिजर्व ने बारिश के पानी को बचाने की एक मुहिम की शुरुआत हुई है. पलामू टाइगर रिजर्व ने इस मुहिम को अविरल धारा का नाम दिया है. पलामू टाइगर रिजर्व पिछले दो वर्षों से इस योजना पर कार्य कर रहा है और अब तक पांच करोड़ लीटर से भी अधिक बारिश के पानी को संरक्षित कर चुका है.

पलामू टाइगर रिजर्व पिछले दो वर्षों से नदियों और नालों को पुनर्जीवित करने की योजना पर कार्य कर रहा है. पलामू टाइगर रिजर्व में सबसे पहले नालों को चिन्हित किया गया है और अविरल धारा योजना के तहत बारिश के पानी को बचाने के लिए कदम उठाए गए हैं. सैकड़ों नालों को पुनर्जीवित किया गया है. पलामू टाइगर रिजर्व के पलामू किला के इलाके में 300 हेक्टेयर जबकि अन्य इलाकों में 1500 हेक्टेयर में अविरल धारा योजना को लागू किया गया है. पलामू टाइगर रिजर्व अधिकारी के अनुसार इस योजना के तहत 500 करोड़ लीटर से भी अधिक ग्राउंडवाटर को रिचार्ज किया गया है.

पीटीआर के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

ग्रामीणों के साथ मिलकर किया गया था सर्वे

अविरल धारा योजना लागू करने से पहले पलामू टाइगर रिजर्व के 30 हजार हेक्टर में स्थानीय ग्रामीणों के मदद से एक सर्वे किया गया था. स्थानीय ग्रामीणों के पास जंगल में मौजूद नालों के बारे में भी जानकारी थी. पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने नाले के सर्वे को लेकर ग्रामीणों को वैज्ञानिक पद्धति के बारे में जानकारी दी थी. इस सर्वे के बाद अविरल धारा योजना की शुरुआत हुई थी. सबसे पहले पलामू किला के इलाके में इस योजना को लागू किया गया था.

नदियों को पुनर्जीवित करने की है योजना

दरअसल, पलामू टाइगर रिजर्व नदियों और नालों को पुनर्जीवित करना चाहता है. भीषण गर्मी के दौरान नदियां और नाले सूख जाते हैं. अविरल धारा योजना के तहत गर्मी के दिनों में भी नदियों में पानी मौजूद रहेगा. कोयल, औरंगाबाद और बूढ़ा नदी को अविरल धारा योजना से जोड़ा जा रहा है.

क्या है अविरल धारा योजना?

दरअसल, अविरल धारा योजना के तहत पहाड़ी पर मौजूद नालों को चिन्हित किया जाता है और यह देखा जाता है कि बरसात का पानी नालों से होते हुए कहां तक जाता है. नालों में बहने वाला पानी अपने साथ कितनी मिट्टी का कटाव करता है. इसके बाद नालों पर वैज्ञानिक पद्धति अपनाते हुए हाई मिडिल और लोअर पार्ट को चिन्हित किया जाता है. बीच-बीच में अवरोध तैयार की जाता है, ताकि पानी का बहाव कम हो जाए. बीच-बीच में ट्रेंच भी बनाए जाते हैं, जहां बारिश का पानी रुकता है. कई जगहों पर पत्थरों को चैन से बांध दिया जाता है, ताकि मिट्टी का कटाव कम हो. धीरे-धीरे नालों का पानी एक दूसरे से जुड़ते हुए चेक डैम में नदियों तक पहुंचता है.