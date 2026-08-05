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पीटीआर ने शुरू की अविरल धारा योजना, नदियों और नालों को पुनर्जीवित करने की पहल

पीटीआर ने अविरल धारा योजना शुरू की है. जानें क्या है योजना.

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पीटीआर की अविरल धारा योजना. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 5, 2026 at 6:30 PM IST

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पलामूः पलामू टाइगर रिजर्व ने बारिश के पानी को बचाने की एक मुहिम की शुरुआत हुई है. पलामू टाइगर रिजर्व ने इस मुहिम को अविरल धारा का नाम दिया है. पलामू टाइगर रिजर्व पिछले दो वर्षों से इस योजना पर कार्य कर रहा है और अब तक पांच करोड़ लीटर से भी अधिक बारिश के पानी को संरक्षित कर चुका है.

पलामू टाइगर रिजर्व पिछले दो वर्षों से नदियों और नालों को पुनर्जीवित करने की योजना पर कार्य कर रहा है. पलामू टाइगर रिजर्व में सबसे पहले नालों को चिन्हित किया गया है और अविरल धारा योजना के तहत बारिश के पानी को बचाने के लिए कदम उठाए गए हैं. सैकड़ों नालों को पुनर्जीवित किया गया है. पलामू टाइगर रिजर्व के पलामू किला के इलाके में 300 हेक्टेयर जबकि अन्य इलाकों में 1500 हेक्टेयर में अविरल धारा योजना को लागू किया गया है. पलामू टाइगर रिजर्व अधिकारी के अनुसार इस योजना के तहत 500 करोड़ लीटर से भी अधिक ग्राउंडवाटर को रिचार्ज किया गया है.

पीटीआर के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

ग्रामीणों के साथ मिलकर किया गया था सर्वे

अविरल धारा योजना लागू करने से पहले पलामू टाइगर रिजर्व के 30 हजार हेक्टर में स्थानीय ग्रामीणों के मदद से एक सर्वे किया गया था. स्थानीय ग्रामीणों के पास जंगल में मौजूद नालों के बारे में भी जानकारी थी. पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने नाले के सर्वे को लेकर ग्रामीणों को वैज्ञानिक पद्धति के बारे में जानकारी दी थी. इस सर्वे के बाद अविरल धारा योजना की शुरुआत हुई थी. सबसे पहले पलामू किला के इलाके में इस योजना को लागू किया गया था.

नदियों को पुनर्जीवित करने की है योजना

दरअसल, पलामू टाइगर रिजर्व नदियों और नालों को पुनर्जीवित करना चाहता है. भीषण गर्मी के दौरान नदियां और नाले सूख जाते हैं. अविरल धारा योजना के तहत गर्मी के दिनों में भी नदियों में पानी मौजूद रहेगा. कोयल, औरंगाबाद और बूढ़ा नदी को अविरल धारा योजना से जोड़ा जा रहा है.

क्या है अविरल धारा योजना?

दरअसल, अविरल धारा योजना के तहत पहाड़ी पर मौजूद नालों को चिन्हित किया जाता है और यह देखा जाता है कि बरसात का पानी नालों से होते हुए कहां तक जाता है. नालों में बहने वाला पानी अपने साथ कितनी मिट्टी का कटाव करता है. इसके बाद नालों पर वैज्ञानिक पद्धति अपनाते हुए हाई मिडिल और लोअर पार्ट को चिन्हित किया जाता है. बीच-बीच में अवरोध तैयार की जाता है, ताकि पानी का बहाव कम हो जाए. बीच-बीच में ट्रेंच भी बनाए जाते हैं, जहां बारिश का पानी रुकता है. कई जगहों पर पत्थरों को चैन से बांध दिया जाता है, ताकि मिट्टी का कटाव कम हो. धीरे-धीरे नालों का पानी एक दूसरे से जुड़ते हुए चेक डैम में नदियों तक पहुंचता है.

PTR Aviral Dhara Yojna
अविरल धारा योजना के तहत संचय किया गया पानी. (फोटो-ईटीवी भारत)

पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में अविरल धारा योजना के तहत 30000 हेक्टेयर में सबसे पहला सर्वे किया गया था. इस सर्वे से ग्रामीणों को जोड़ा गया था, जिन्हें जलवीर का नाम दिया गया था. अविरल धारा योजना के तहत बरसाती नालों पर एक तरह से चैन को तैयार किया गया है, ताकि बारिश के पानी को संरक्षित किया जा सके. पलामू किला के इलाके में 300 जबकी अन्य इलाकों में 1500 हेक्टर में वाटर शेड तैयार किए गए हैं, जहां 500 करोड़ लीटर से भी अधिक बारिश के पानी को संरक्षित किया गया है. स्थानीय ग्रामीणों को इस अभियान से जोड़ा गया है, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके. इस योजना के लिए टाइगर फाउंडेशन, वाटरशेड के पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है. पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में मौजूद नदियों को भी पुनर्जीवित करने की योजना है. नालों का मिडिल और एंड पॉइंट चिन्हित किया जाता है और वाटर के ट्रीटमेंट के लिए योजना तैयार की जाती है.” - प्रजेशकांत जेना, उपनिदेशक, पीटीआर

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पीटीआर का कार्यालय. (फोटो-ईटीवी भारत)

स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार देने की योजना

अविरल धारा के तहत स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाने की भी योजना है. इस योजना के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों को जोड़ा जा रहा है और नालों को पुनर्जीवित करने की मुहिम में लगाया जा रहा है. इस योजना के तहत भीषण गर्मी के दौरान भी पलामू टाइगर रिजर्व एवं उसके आसपास के इलाके में पानी की मौजूदगी सुनिश्चित की जा रही है.

भीषण गर्मी में भी मिलेगा पानी

दरअसल, झारखंड के अधिकांश इलाके पठारी हैं और बारिश का पानी बहकर चला जाता है. पलामू टाइगर रिजर्व का इलाका पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले तक फैला हुआ है. पलामू का इलाका ड्राई जोन के रूप में पूरे देश भर में चर्चित है. भीषण गर्मी के दौरान पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद वन्य जीवों को भी पानी की समस्या से जूझना पड़ता है. अविरल धारा योजना से पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद जल स्रोतों को काफी फायदा होगा.

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