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शहरी-ग्रामीण बच्चों को एक प्लेटफार्म पर लाने की पहल, प्राकृतिक धरोहर और आदिवासी संस्कृति की दी जाएगी जानकारी

पलामू: शहर और ग्रामीण इलाके के बच्चे से लेकर युवाओं को एक प्लेटफार्म पर लाने पहल की गई है. इससे लोगों को प्राकृतिक धरोहर और आदिवासी संस्कृति की जानकारी दी जाएगी. दरअसल, पलामू टाइगर रिजर्व 29 मई से जंगल कैंप की शुरुआत करने जा रहा है. इस जंगल कैंप को अन्वेषण का नाम दिया गया है.

जंगल कैंप का पहला बैच 29 मई से 31 मई बेतला नेशनल पार्क में रहेगा, जिसमें देश भर के 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे और युवा भाग ले सकते हैं. सभी को बेतला पार्क में रखा जाएगा. पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने शहरी इलाके से भाग लेने वाले युवा एवं बच्चों के लिए फीस तय की है, लेकिन ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए यह निशुल्क रहेगा.

जानकारी देते पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक (Etv Bharat)

जंगल कैंप का क्या है उद्देश्य

जंगल कैंप का उद्देश्य है कि शहर एवं ग्रामीण इलाके के बच्चों को एक साथ मिलाया जाए और एक दूसरे को समझने का मौका मिले. शहरी इलाके के युवा एवं बच्चों को गांव, आदिवासी संस्कृति एवं जंगल में मौजूद प्राकृतिक धरोहर से रूबरू करवाया जाए. जबकि ग्रामीण इलाके के रहने वाले युवा और बच्चों को शहरी इलाके के लोगों को समझने का मौका मिल सके.

जंगल कैंप में कई तरह की एक्टिविटी आयोजित होनी है. दरअसल पहले बैच में 25 से 30 बच्चों को रखा जाना है. शहरी इलाके के बच्चे ग्रामीण इलाके के कोई बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते है. जंगल कैंप में युवा एवं बच्चों को जंगल से रूबरू करवाया जाएगा और वन्य जीव के बारे में भी जानकारी दी जाएगी. सभी को यह दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि वन्य जीव का संरक्षण के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. वहीं, ग्रामीण कैसे वन्य जीव के नजदीक रहते हैं और उनके संरक्षण में भी अपनी भूमिका को निभाते हैं.