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शहरी-ग्रामीण बच्चों को एक प्लेटफार्म पर लाने की पहल, प्राकृतिक धरोहर और आदिवासी संस्कृति की दी जाएगी जानकारी

पलामू टाइगर रिजर्व 29 मई से जंगल कैंप शुरू करने जा रहा है. इससे आदिवासी परिवेश और जंगल के बारे में जानकारी मिलेगी.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 26, 2026 at 12:40 PM IST

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पलामू: शहर और ग्रामीण इलाके के बच्चे से लेकर युवाओं को एक प्लेटफार्म पर लाने पहल की गई है. इससे लोगों को प्राकृतिक धरोहर और आदिवासी संस्कृति की जानकारी दी जाएगी. दरअसल, पलामू टाइगर रिजर्व 29 मई से जंगल कैंप की शुरुआत करने जा रहा है. इस जंगल कैंप को अन्वेषण का नाम दिया गया है.

जंगल कैंप का पहला बैच 29 मई से 31 मई बेतला नेशनल पार्क में रहेगा, जिसमें देश भर के 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे और युवा भाग ले सकते हैं. सभी को बेतला पार्क में रखा जाएगा. पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने शहरी इलाके से भाग लेने वाले युवा एवं बच्चों के लिए फीस तय की है, लेकिन ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए यह निशुल्क रहेगा.

जानकारी देते पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक (Etv Bharat)

जंगल कैंप का क्या है उद्देश्य

जंगल कैंप का उद्देश्य है कि शहर एवं ग्रामीण इलाके के बच्चों को एक साथ मिलाया जाए और एक दूसरे को समझने का मौका मिले. शहरी इलाके के युवा एवं बच्चों को गांव, आदिवासी संस्कृति एवं जंगल में मौजूद प्राकृतिक धरोहर से रूबरू करवाया जाए. जबकि ग्रामीण इलाके के रहने वाले युवा और बच्चों को शहरी इलाके के लोगों को समझने का मौका मिल सके.

जंगल कैंप में कई तरह की एक्टिविटी आयोजित होनी है. दरअसल पहले बैच में 25 से 30 बच्चों को रखा जाना है. शहरी इलाके के बच्चे ग्रामीण इलाके के कोई बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते है. जंगल कैंप में युवा एवं बच्चों को जंगल से रूबरू करवाया जाएगा और वन्य जीव के बारे में भी जानकारी दी जाएगी. सभी को यह दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि वन्य जीव का संरक्षण के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. वहीं, ग्रामीण कैसे वन्य जीव के नजदीक रहते हैं और उनके संरक्षण में भी अपनी भूमिका को निभाते हैं.

जंगल कैंप के जरिए दी जाएगी जानकारी

  • पद चिन्ह से जीव को कैसे पहचाना जाए.
  • वन्य जीव का डाइट क्या होता है.
  • जंगल में कैमरा ट्रैप कैसे लगाए जाते हैं.
  • जंगल में बातचीत के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है.
  • जंगल में बांस के घर कैसे बनाए जाते हैं.
  • जंगलों में किस तरह पारंपरिक तरीके से आग लगाई जाती है.
  • साल के पत्तों से किस तरह प्लेट (पत्तल) तैयार किया जाता है.
  • आदिवासी संस्कृति, उनके रहन-सहन और उनके भोजन के बारे में जानकारी दी जाएगी.
  • पलामू टाइगर रिजर्व के ग्रामीणों के द्वारा तैयार किए जा रहे विभिन्न प्रोडक्ट्रस को दिखाया जाएगा. साथ ही उसके बनाने के तरीकों की भी जानकारी दी जाएगी.
  • लोगों को साबुन बनाने, कंपोस्ट बनाने, शहद के उत्पादन, महुआ से तैयार होने वाले प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी.

युवाओं और बच्चों को एक्सपोजर देने के लिए बनाया गया योजना

पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकान्त जेना ने बताया कि युवा एवं बच्चों को एक्सपोजर देने के लिए योजना को तैयार किया गया है. जंगल कैंप का नाम अन्वेषण दिया गया है. टाइगर एस्टीमेशन के दौरान वालंटियर को शामिल किया गया था, उसी तर्ज पर जंगल कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है. कैंप में भाग लेने वाले युवा एवं बच्चे ट्राइबल सोशल एवं विलेज इकोनॉमी को भी समझ पाएंगे.

उपनिदेशक ने बताया कि सभी के मन में जिज्ञासा रहती है कि जंगल में वन्य जीव कैसे रहते हैं. उनका व्यवहार क्या है, जिस पर लोगों को जानकारी दी जाएगी. बाघ के बारे में भी खास तौर पर बताया जाएगा. गांव में एक्सपोजर विजिट करवाया जाएगा और ग्रामीणों के साथ इंटरेक्शन भी करवाया जाना है. पलामू टाइगर रिजर्व में यह पहली बार आयोजित हो रही है. इससे लोगों को कई तरह का एक्सपीरियंस होगा. शहरी इलाके के प्राइवेट स्कूल के बच्चे इसमें भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं, वे चाहे तो ग्रामीण इलाकों के बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं.

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