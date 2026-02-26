पीटीआर और वन विभाग को बड़ी सफलता, पहली बार जंगली हाथी को ट्रेंकुलाइज कर किया गया इलाज
पलामू टाइगर रिजर्व एवं वन विभाग ने पहली बार किसी जंगली हाथी को ट्रेंकुलाइज कर उसका इलाज किया.
Published : February 26, 2026 at 6:51 PM IST
रिपोर्ट: नीरज कुमार
पलामूः झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व एवं वन विभाग को वन्य जीव के इलाज में बड़ी सफलता मिली है. पलामू टाइगर रिजर्व की टीम ने पहली बार किसी हाथी को ट्रेंकुलाइज कर उसका इलाज किया है. इससे पहले किसी भी वन्य जीव हाथी एवं बाघ के इलाज के लिए कर्नाटक, असम, वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट समेत दूसरे राज्यों के एक्सपर्ट को बुलाया जाता था.
18 फरवरी को पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क इलाके में एक हाथी को वनकर्मियों ने लंगड़ाते हुए देखा था. हाथी के पैर में जख्म बने थे वन विभाग के अधिकारियों को शिकार को लेकर भी आशंका बनी थी. बीमार हाथी को पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों और ट्रैक करना शुरू किया.
26 फरवरी को पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना के नेतृत्व में हाथी को ट्रेंकुलाइज किया गया और उसका इलाज किया गया है. जख्म वाले निशान को सबसे पहले मेटल डिटेक्टर से जांच किया गया. इस दौरान यह जांच किया गया था कि कहीं शिकारी ने हाथी को गोली तो नहीं मारी है लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला. हाथी के पैर में लकड़ी घुस जाने के कारण जख्म हो गया था.
झारखंड में इन हाउस पहली बार किसी हाथी को ट्रेंकुलाइज कर इलाज किया गया है. हाथी को ट्रेंकुलाइज कर इलाज करना एक बड़ी चुनौती थी जिसे पलामू टाइगर रिजर्व के कर्मियों ने बखूबी से अंजाम दिया है. हाथी के पैर में जख्म थे वह तेजी से चलने में असहाय था. समय पर इलाज नहीं होने से हाथी की जान भी जा सकती थी. सुबह में हाथी के मूवमेंट के बारे में जानकारी मिली थी जिसके बाद उसके इलाज के लिए कदम उठाए गए और उसे ट्रेंकुलाइज करने की योजना पर कार्य शुरू किया गया. पलामू टाइगर रिजर्व एवं बेतला नेशनल पार्क के कर्मियों को पहले भी ट्रेंकुलाइज करने और इलाज करने की ट्रेनिंग देश के विभिन्न इलाकों में मिली है. हाथी का क्लिनिकल ट्रीटमेंट किया गया. हाथी स्वस्थ है एवं उसके भोजन एवं दवा की व्यवस्था की गई है. -प्रजेशकांत जेना, उपनिदेशक, पीटीआर.
बेहोशी की हालत में खड़ा रहता है हाथी!
पलामू टाइगर रिजर्व में पहली बार अधिकारियों ने खुद से किसी हाथी को खुद से ट्रैंकुलाइज किया एवं उसका इलाज किया गया. अधिकारियों के ट्रेंकुलाइज करने की सबसे बड़ी चुनौती थी ट्रेंकुलाइज होने के बाद अगर हाथी गिर जाए तो उसकी जान भी जा सकती है. ट्रेंकुलाइज होने के बाद हाथी को खड़ा रहना जरूरी है ताकि उसका इलाज किया जा सके और जख्म पर मरहम पट्टी की जा सके. बेतला नेशनल पार्क इलाके में पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने हाथी को ट्रेंकुलाइज किया था. बीमार हाथी करीब 40 वर्ष का है और झुंड से अलग अकेला चलता है. ट्रेंकुलाइज के दौरान बेतला नेशनल पार्क में मौजूद पालतू हाथियों को भी मदद ली गई है पालतू हाथियों के माध्यम से जख्मी हाथी को खुला में लाया गया था.
