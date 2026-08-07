Fourth Grade बहाली को लेकर पलामू में शुरू हुआ आंदोलन, भूख हड़ताल पर बैठे दो छात्र

Fourth Grade बहाली को लेकर पलामू में शुरू हुआ आंदोलन, भूख हड़ताल पर बैठे दो छात्र
पलामू में फोर्थ ग्रेड बहाली को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं.
Published : August 7, 2026 at 8:10 PM IST
पलामू: नई दिल्ली के जंतर मंतर और रांची के छात्रों के प्रोटेस्ट की तर्ज पर पलामू में भी छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया है. पलामू के मेदिनीनगर समाहरणालय के बाहर फोर्थ ग्रेड पर बहाली को लेकर छात्र अनशन पर बैठ गए हैं. छात्र सत्यनारायण शुक्ला और अनूप कुमार पासवान भूख हड़ताल पर बैठे हैं.
ASP और BJP ने दिया छात्रों को समर्थन
दरअसल, छात्र पलामू में फोर्थ ग्रेड पद पर बहाली की मांग कर रहे हैं. छात्रों की भूख हड़ताल को आजाद समाज पार्टी और भाजपा युवा नेताओं ने समर्थन दिया है. आंदोलन पर बैठे छात्र पलामू में फोर्थ ग्रेड के पद पर बहाली की मांग कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बर्खास्त हुए थे पलामू में 254 फोर्थ ग्रेड कर्मी
मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पलामू में 254 फोर्थ ग्रेड कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था. बाद में बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई थी लेकिन झारखंड में फोर्थ ग्रेड नियमावली का हवाला देकर बहाली की प्रकिया को स्थगित कर दिया गया था. छात्र उसी बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. छात्रों का आंदोलन चार अगस्त से शुरू हुआ था और शुक्रवार को भूख हड़ताल में बदल गया.
लिखित एग्जाम के आधार पर होनी चाहिए फोर्थ ग्रेड की बहाली: छात्र
भूख हड़ताल पर बैठे सत्यनारायण शुक्ला का कहना है कि पलामू में फोर्थ ग्रेड की बहाली मैट्रिक के अंक के आधार पर नहीं बल्कि लिखित परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए. पूरे मामले में कई बार मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है और मुलाकात भी की गई है. छात्रों का कहना है कि सरकार अगर लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली लेती है तो वह आंदोलन को खत्म कर देंगे.
छात्रों की मांग भी जायज़: बीजेपी
बता दें कि छात्र 16 महीनों से लगातार मांग कर रहे हैं. सरकार इस पर चिंतन करें और फैसला लें. आजाद समाज पार्टी के अभय सिंह चेरो ने कहा कि इस आंदोलन को पूरा समर्थन है और दिल्ली- रांची की तरह इस आंदोलन को खड़ा किया जाएगा. वहीं भाजपा के युवा नेता आशीष भारद्वाज ने बताया कि छात्रों के इस आंदोलन को समर्थन है और छात्रों की मांग भी जायज है.
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