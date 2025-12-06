पलामू के पिपराटांड़ थाना प्रभारी निलंबित, जमीन मामले में पैसे मांगने का आरोप

पलामू के पिपराटांड़ थाना प्रभारी निलंबित, जमीन मामले में पैसे मांगने का आरोप
पलामू एसपी ने पिपराटांड़ थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है. उन पर पैसे मांगने का आरोप है.
Published : December 6, 2025 at 10:06 AM IST
पलामू: जिले के पिपराटांड़ थाना प्रभारी सुबोध कुमार को निलंबित कर दिया गया है. सब इंस्पेक्टर पर जमीन के एक मामले में पैसा मांगने का आरोप है. किशनपुर ओपी प्रभारी नीलेश कुमार को पिपराटांड़ का नया थाना प्रभारी बनाया गया है. जबकि सब इंस्पेक्टर रंजीत कुमार सिंह को किशुनपुर ओपी का प्रभारी बनाया गया है.
एसपी ने की निलंबन की पुष्टि
पिपराटांड़ के थाना प्रभारी सुबोध कुमार पर आरोप है कि जमीन के एक मामले में उन्होंने दलाल के माध्यम से 20 हजार रुपए की डिमांड की थी. इस पूरे मामले में जोनल आईजी से शिकायत भी की गई थी. जिसके तहत कार्रवाई करते हुए एसपी रीष्मा रमेशन ने पिपराटांड़ थाना प्रभारी सुबोध कुमार को निलंबित कर दिया है. एसपी रीष्मा रमेशन ने निलंबन की कार्रवाई की पुष्टि की है.
पहले भी हो चुके हैं पीपराटांड़ थाना प्रभारी सस्पेंड
बता दें कि इससे पहले भी पीपराटांड़ के थाना प्रभारी को अफीम के मामले में भूमिका संदिग्ध मिलने के बाद निलंबित कर दिया गया था. निलंबन के बाद टाउन थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की पिपराटांड़ थाना प्रभारी के पद पर तैनाती की गई थी.
सुबोध कुमार 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं. नए थाना प्रभारी निलेश कुमार भी 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं. पिपराटांड़ का इलाका चतरा से सटा हुआ है और यह इलाका नक्सली गतिविधि एवं अफीम की खेती के लिए चर्चित रहा है. पिपराटांड़ से कई नक्सल अभियान भी चलाए गए हैं.
