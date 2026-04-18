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पलामू में 995 दिन तक तैनात रहीं लेडी सिंघम! रीष्मा रमेशन के कार्यकाल में नक्सल हिंसा मुक्त हुए चुनाव

पलामूः जिला में किसी भी पद पर तैनात रहना चुनौतीपूर्ण माना जाता है. यह इलाका नक्सली हिंसा, अपराध और सामाजिक अपराध के लिए चर्चित रहा है. पिछले 995 दिन से इस जिला की सुरक्षा व्यवस्था एवं पुलिस की कमान आईपीएस रीष्मा रमेशन के हाथ में रही. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन पूरे झारखंड में लेडी सिंघम के रूप में चर्चित हुईं. शुक्रवार की देर रात पलामू एसपी रीष्मा रमेशन का तबादला हो गया है.

रीष्मा रमेशन ने 27 जुलाई 2023 को पलामू एसपी का पदभार ग्रहण किया था. पलामू में 22 मई 1931 को पहली बार एसपी की तैनाती हुई थी, एसएम रब पहले एसपी बने थे. 1931 के बाद से रीष्मा रमेशन दूसरी ऐसी आईपीएस हैं जिन्होंने पलामू में सबसे अधिक दिनों तक एसपी के पद पर तैनात रहीं. इससे पहले 2006 बैच आईपीएस ऑफिसर अनुप टी. मैथ्यू का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है. अनूप टी. मैथ्यू और रीष्मा रमेशन केरल के रहने वाले हैं. रीष्मा रमेशन 2017 बैच की आईपीएस हैं और पलामू की पहली महिला एसपी रहीं.

पहली बार नक्सल हिंसा मुक्त हुए लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव

पलामू एसपी का पदभार ग्रहण करने के बाद 2024 का लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव नक्सली हिंसा मुक्त करवाना आईपीएस रीष्मा रमेशन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी. 90 के दशक के बाद पहली बार पलामू के इलाके में एसपी रीष्मा रमेशन के नेतृत्व में लोकसभा विधानसभा चुनाव नक्सल हिंसा मुक्त हुए. जबकि इस दौरान केंद्र सरकार ने पलामू की इलाके में तैनात सीआरपीएफ की बटालियन को क्लोज कर लिया था.

एसपी ने लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की थी. जिसकी बदौलत दोनों चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए हैं. एसपी के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पलामू की कई इलाकों में पहली बार पोलिंग पार्टी पैदल पहुंची थी. 2024 में पलामू के चक एवं महुडंड में पहली बार पोलिंग पार्टी पहली रोड से सफर तय करते हुए पहुंची थी.

पलामू के लोगों का सहयोग और प्यार मिला है. अपराध और नक्सल के खिलाफ कार्रवाई के दौरान टीम पलामू ने काफी बेहतर और अच्छे से काम किया. पुलिस के एक-एक जवान और अधिकारी ने नक्सल एवं अपराध के खिलाफ लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई है. - रीष्मा रमेशन, एसपी, पलामू

पलामू एसपी के लिए क्या रही बड़ी चुनौती?