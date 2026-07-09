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पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना के पास से हटाई जाएगी अवैध दुकानें, एसपी ने निरीक्षण के दौरान दिए निर्देश

पलामू एसपी कपिल चौधरी ने मेदिनीनगर टाउन थाना का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए.

Medininagar Town Police Station
मेदिनीनगर टाउन थाना. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 9, 2026 at 8:28 PM IST

2 Min Read
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पलामूः जिले के मेदिनीनगर टाउन थाना के अगल-बगल से अवैध दुकानें हटाई जाएगी. साथ ही थाना के पास अवैध पार्किंग को भी हटाया जाएगा. दरअसल, एसपी कपिल चौधरी ने गुरुवार को मेदिनीनगर टाउन थाना का निरीक्षण किया. इस दौरान यह देखा गया कि टाउन थाना के अहाता से सटे कई दुकानें चल रही हैं.

थाना के अहाता के पास दुकानें लगाए जाने से सुरक्षा को लेकर समस्या उत्पन्न हो सकती है या पुलिस की गोपनीयता भंग हो सकती है. इन सभी बातों को ध्यान में रखकर एसपी कपिल चौधरी ने मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी, ट्रैफिक प्रभारी को टाउन थाना के पास से सभी दुकानों को हटाने का निर्देश दिया है. साथ ही टाउन थाना से सटे हुए अवैध पार्किंग को भी हटाने को कहा गया है.

पलामू एसपी कपिल चौधरी दो घंटे से भी अधिक समय तक टाउन थाना में रुके थे. इस दौरान एसपी कपिल चौधरी ने टाउन थाना के पुलिस पदाधिकारियों को विधि-व्यवस्था को लेकर कई बिंदुओं पर निर्देश दिए. साथ ही एसपी ने कई मामलों की समीक्षा भी की.

एसपी ने टाउन थाना क्षेत्र में पुलिसिंग को बेहतर करने के साथ-साथ गश्ती बढ़ने का भी निर्देश दिया है. इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण मुकदमों की भी समीक्षा की. एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि निरीक्षण के क्रम में कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए गए हैं. टाउन थाना के पास से दुकानों को हटाने का निर्देश दिया गया है.

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