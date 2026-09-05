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पलामू एसपी ने की क्राइम रिव्यू मीटिंग, सीनियर सिटीजन और महिलाओं की शिकायत को लेकर दिए निर्देश

ऑपरेशन प्रहार में बेहतर करने वाले अधिकारी किए गए सम्मानित ( Etv Bharat )

पलामूः पुलिस सीनियर सिटीजन और महिलाओं की शिकायत को प्राथमिकता देगी. महिला और सीनियर सिटीजन शिकायतकर्ता के लिए विशेष इंतजाम भी किया जाएगा. इस संबंध में पलामू के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश भी दिया गया है. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने शानिवार को अपराध की समीक्षा बैठक की. देर शाम तक चली बैठक में सीनियर सिटीजन और महिलाओं की शिकायत के समाधान को लेकर कई बिंदुओं पर निर्देश दिया. सीनियर सिटीजन और महिलाओं की शिकायत को लेकर थानों में स्पेशल रजिस्टर भी रखा जाएगा.

अधिकारियों को सम्मानित किया गया

अपराध की समीक्षा बैठक में एसपी कपिल चौधरी ने ऑपरेशन प्रहार जो नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाया जा रहा है उसमें बेहतर काम करने वाले अधिकारियों के सम्मानित किया. इस अभियान की सफलता को देखते हुए, हुसैनाबाद के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) चंदन कुमार, सतबरवा के SHO प्रदीप कुमार, नौडीहा बाजार के SHO नीरज कुमार, सब-इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह, ASI राजेश बैठा और कॉन्स्टेबल मनोज कुमार सिंह व अमित कुमार यादव को सम्मानित किया गया.

स्टेशन लेवल पर पुलिस बीट को फिर से व्यवस्थित किया गया

अपराध की समीक्षा बैठक के दौरान थाना स्तर पर बीट का विभाजन किया गया और पुलिस अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए. अलग-अलग बीट में अधिकारियों की तैनाती की जानकारी साझा की गई.

नक्सल के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश