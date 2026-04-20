पलामू एसपी ने की संगठित अपराध की समीक्षा, थाना प्रभारियों को अलर्ट मोड पर रहने के दिए दिशा निर्देश
पलामू के नए एसपी कपिल चौधरी ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध और नक्सल पर समीक्षा बैठक की.
Published : April 20, 2026 at 4:54 PM IST
पलामू: जिले के सभी थाना प्रभारी अलर्ट मोड पर कार्य करेंगे एवं अपराध और नक्सल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. दरअसल, सोमवार को पलामू के नए एसपी कपिल चौधरी ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध और नक्सल को लेकर समीक्षा बैठक की. आईपीएस कपिल चौधरी ने शनिवार को पलामू एसपी के पद पर योगदान दिया है. बैठक में एसपी कपिल चौधरी ने पुलिस अधिकारियों को कई बिंदु पर निर्देश दिए हैं और उनकी टास्किंग भी की है.
संगठित अपराध से जुड़े अपराधियों की निगरानी
सभी थाना प्रभारियों को चुस्त दुरुस्त तरीके से रहने और बेहतर पुलिसिंग करने का निर्देश दिया गया है. बैठक में जिले के सभी एसडीपीओ, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी मौजूद थे. मीटिंग में संगठित अपराध से जुड़े अपराधियों एवं उनके गुर्गों के खिलाफ टारगेट करने का निर्देश दिया गया है, जबकि नक्सलियों के खिलाफ निगरानी और सर्च अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है.
#पुलिस अधीक्षक, पलामू द्वारा पदभार ग्रहण करने के उपरांत प्रथम बार जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक अंचल, थाना प्रभारी एवं विभिन्न शाखा प्रभारियों के साथ परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई।..@JharkhandPolice @DC_Palamu @DIGPalamau @Michaelraj_ips pic.twitter.com/bBOUM6zsMA— Palamu Police (@policepalamau) April 20, 2026
बैठक में मुकदमों की स्थिति की समीक्षा
नक्सलियों के खिलाफ गोपनीय जानकारी और उनकी मूवमेंट पर भी निगरानी रखने को कहा गया है. एसपी ने इस दौरान पलामू में मुकदमों की स्थिति की भी समीक्षा की है. एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि बैठक में नक्सली एवं अपराध की समीक्षा की गई है और कई बिंदुओं पर निर्देश दिए गए हैं.
इसके साथ थाना प्रभारियों को चुस्त दुरुस्त तरीके से कार्य करने को कहा गया है. पुलिस आम लोगों के सहयोग के साथ कार्य करेगी. दरअसल, इस बैठक में वारंट एवं मुकदमों के अनुसंधान की भी समीक्षा की गई है और एसपी ने कई निर्देश दिए हैं.
ये भी पढ़ें- महज 1300 रुपये के लिए दो दोस्त का कत्ल, शराब के नशे में ली जान!
10 साल पहले लापता हुए पलामू के युवक ने पुलिस ने बांग्लादेश बॉर्डर से किया बरामद, कोलकाता में परिवार से हुआ था अलग
पलामू एसपी के नाम पर बनाया गया फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट, जांच में जुटी है पुलिस