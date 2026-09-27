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Special: टूटते रिश्तों को संवार रहा पलामू का सखी वन स्टॉप सेंटर! 764 परिवारों को जोड़ा, जानें महिलाएं कैसे ले सकती हैं मदद

पलामू के सखी वन स्टॉप सेंटर ने कई परिवारों को आपस में मिलाया है. महिलाओं को यहां आश्रय भी मिला है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2026 at 4:20 PM IST

5 Min Read
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पलामू: टूटे और बिखरते रिश्ते को पलामू सखी वन स्टॉप सेंटर जोड़ रही है. वैसे महिलाएं या लड़कियां जो घर से बेघर हो गई हैं और घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, उनकी भी मदद की जा रही है. 2019 के बाद से सखी वन स्टॉप सेंटर ने 764 परिवारों को आपस में मिलाया है. जबकि दर्जनों लड़कियों और महिलाओं को बिछड़े परिवार से मिलाया गया है. 2019 के बाद से सखी वन स्टॉप सेंटर में 183 महिलाओं को आश्रय दिया गया है, जिनमें से 174 महिलाओं को उनके परिवार से मिलावाया गया है.

दरअसल, 'सखी वन स्टॉप सेंटर' को 2015 में निर्भया फंड के तहत शुरू किया गया था. पलामू में 2019 से 'सखी वन स्टॉप सेंटर' का संचालन किया जा रहा है, जिसे चलाने की जिम्मेदारी परिवार एवं समाज कल्याण विभाग की है.

पलामू का सखी वन स्टॉप सेंटर (ETV BHARAT)

पीड़ित महिलाओं को 24 घंटे में मिलती है मदद

संकट या हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर 24 घंटे कार्य करती है. पीड़ित महिला 181 पर कॉल करके या इससे संपर्क करके सखी वन स्टॉप सेंटर से मदद ले सकती है. पीड़ित महिलाओं के पास अगर रहने के लिए घर नहीं है या जगह नहीं है तो वह पांच दिनों तक सखी वन स्टॉप सेंटर में रह सकती हैं. जिन महिलाओं या लड़कियों को लंबे समय तक रहने की जरूरत होती है, उन्हें स्वधार गृह भेजा जाता है. सखी वन स्टॉप सेंटर में हिंसा, घरेलू हिंसा या सामाजिक प्रताड़ना से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता दी जाती है और परिवार के बीच मध्यस्थता भी करवाई जाती है.

Palamu Sakhi One Stop Centre reunited many families how women can seek help
पलामू सखी वन स्टॉप सेंटर (ETV BHARAT)

केस स्टडी 01

पलामू की एक महिला की शादी राजस्थान के रतनगढ़ में हुई थी. 2024 में बच्चे होने के बाद उसका पति उसे ससुराल नहीं ले जा रहा था. महिला ने 'सखी वन स्टॉप सेंटर' से संपर्क किया, जिसके बाद सेंटर ने उसके पति को नोटिस भेजा. बाद में दोनों परिवारों के बीच समझौता कराया गया, फिर पति महिला को अपने साथ वापस ले गया.

केस स्टडी 02

बिहार की औरंगाबाद की रहने वाली 27 वर्षीय मुखबधिर लड़की चार-पांच महीने पहले अपने परिवार से बिछड़ गई थी. महिला के रेस्क्यू के बाद सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था. सखी वन स्टॉप सेंटर ने पूरे मामले में पहल करते हुए लड़की को उसके परिवार से मिलाया.

केस स्टडी 03

राजस्थान के अलवर के किशनगढ़ की रहने वाली एक 18 वर्षीय लड़की विषम परिस्थितियों में सखी वन स्टॉप सेंटर में पहुंची थी. लड़की के पिता का निधन हो गया था. जबकि मां ने दूसरी शादी कर ली थी. परिवार से बिछड़ने के बाद वर्षों तक लड़की बालिका गृह, उज्ज्वला गृह में रह रही थी.

पलामू में बालिका गृह बंद होने के बाद लड़की को सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया. जहां लड़की के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई और परिवार से संपर्क किया गया. इस दौरान लड़की के भाई और भाभी के बारे में जानकारी मिली, लेकिन दोनों आर्थिक रूप से इतना कमजोर थे कि वह पलामू आ नहीं सकते थे. सखी वन स्टॉप सेंटर ने पूरे मामले में पहल करते हुए लड़की को उसके परिवार से मिलवाया.

सखी वन स्टॉप सेंटर कैसे करता है कार्य?

पलामू सखी टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का काम कर रही हैं. साथ ही हिंसा की शिकार महिलाओं को कानूनी और सामाजिक सहायता भी प्रदान कर रही है. ईटीवी भारत ने सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य करने के तरीकों के बारे में जानकारी ली है. पलामू सखी वन स्टॉप सेंटर के केंद्रीय प्रशासक श्वेता शर्मा बताती हैं कि 2019 के बाद से सखी वन स्टॉप सेंटर में 783 मामले पहुंचे हैं, जिसमें 764 का निष्पादन किया गया है.

सखी वन स्टॉप सेंटर 24 घंटे कार्य करती है. कोई भी महिला 181 पर कॉल करके इससे मदद ले सकती है. सेंटर ने कई बिछड़े हुए परिवारों को आपस में मिलाया है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राकेश रंजन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और उनकी सहायता भी मिलती है.

वहीं, सखी वन स्टॉप सेंटर में केस स्टडी का डाटा तैयार करने वाली आशना खातून बताती हैं कि कई मामले उन तक पहुंचते हैं, जिसमें कई नाबालिग के मामले शामिल होते हैं. कुछ मामले साइबर क्राइम से भी जुड़ा होता है. कई घरेलू प्रताड़ना से भी जुड़े हुए रहते हैं. सभी का डाटा तैयार किया जाता है और जरूरत के हिसाब से उन्हें मदद पहुंचाई जाती है. सखी वन स्टॉप सेंटर की कानूनी सलाहकार सुप्रिया रंजन बताती हैं कि महिलाओं को कानूनी सलाह दी जाती है और उन्हें कानूनी सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है. साथ ही लोगों को उनके परिवारों से जोड़ने के लिए मध्यस्थता की सुविधा दी जाती है.

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