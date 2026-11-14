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Palamu Road Accident: पलामू के कंडा घाटी में भीषण सड़क हादसा, बिना नंबर प्लेट वाले ट्रक ने 3 बाइक सवारों को रौंदा, दो की मौत

नावाबाजार थाना ( ETV Bharat )

पलामू: झारखंड के पलामू जिले में शनिवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई, जबकि एक अन्य युवक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है. यह भीषण दुर्घटना नावाबाजार थाना क्षेत्र के कंडा घाटी में हुई, जहां एक बेकाबू ट्रक ने सड़क पर गिरे बाइक सवार युवकों को रौंद दिया. मृतक युवक नावाबाजार थाना क्षेत्र के ही तुकबेरा इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

कैसे हुआ यह भीषण हादसा?