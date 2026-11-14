Palamu Road Accident: पलामू के कंडा घाटी में भीषण सड़क हादसा, बिना नंबर प्लेट वाले ट्रक ने 3 बाइक सवारों को रौंदा, दो की मौत
पलामू के नावाबाजार थाना क्षेत्र स्थित कंडा घाटी में शनिवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. जिसमें दो युवकों की मौत हो गई. रिपोर्ट- नीरज कुमार
Published : November 14, 2026 at 1:47 PM IST
पलामू: झारखंड के पलामू जिले में शनिवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई, जबकि एक अन्य युवक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है. यह भीषण दुर्घटना नावाबाजार थाना क्षेत्र के कंडा घाटी में हुई, जहां एक बेकाबू ट्रक ने सड़क पर गिरे बाइक सवार युवकों को रौंद दिया. मृतक युवक नावाबाजार थाना क्षेत्र के ही तुकबेरा इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं.
कैसे हुआ यह भीषण हादसा?
प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, हादसे का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार रहा, शनिवार सुबह एक ही बाइक पर सवार होकर तीन युवक नावाबाजार से तुकबेरा की ओर जा रहे थे. जैसे ही वे कंडा घाटी के पास पहुंचे, उनकी बाइक अचानक असंतुलित होकर सड़क पर गिर गई. युवक संभल पाते, इससे पहले ही पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रक ने तीनों को बुरी तरह रौंद दिया. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जिस ट्रक ने युवकों को कुचला, उस पर नंबर प्लेट नहीं लगा था. हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया.
अस्पताल में दो युवकों को मृत घोषित किया गया
घटना की सूचना मिलते ही नावाबाजार थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तीनों गंभीर रूप से घायल युवकों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (MMCH) भिजवाया. अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरे घायल युवक की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज जारी है.
बिना नंबर प्लेट वाले ट्रक की तलाश में जुटी पुलिस
समाचार लिखे जाने तक दोनों मृतकों के नाम और पते का आधिकारिक सत्यापन नहीं हो पाया था. इस मामले पर नावाबाजार के थाना प्रभारी संजय कुमार यादव ने बताया कि सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हुई है और एक गंभीर रूप से जख्मी है.
उन्होंने आगे बताया कि पुलिस हादसे को अंजाम देने वाले अज्ञात ट्रक की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है. फिलहाल, दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है.
ये भी पढ़ें:
लातेहार में भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर में 3 युवकों की मौत
लातेहार में दो मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर में एक की मौत, चार गंभीर रूप से घायल