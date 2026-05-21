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बाइक सवार दंपती को ट्रैक्टर ने रौंदा, पति की मौत

पलामू: जिले के हुसैनाबाद के नावाडीह गांव निवासी बाइक सवार दंपती को बिहार के नबीनगर थाना क्षेत्र में नेनुआ गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने रौंद दिया. हादसे में पति की मौत घटनास्थल पर हो गई. जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है. घायल महिला को पटना रेफर किया गया है.

ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के दौरान हुआ हादसा

मृतक की पहचान हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव निवासी 53 वर्षीय विश्वनाथ साव तथा घायल पत्नी 50 वर्षीय सुनैना देवी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि विश्वनाथ साव अपने एक रिश्तेदार के घर शोक संवेदना प्रकट करने पत्नी के साथ बाइक से टंडवा थाना क्षेत्र के खजुरी गांव जा रहे थे. नबीनगर से कोईरीडीह गांव को जोड़ने वाली पथ में नेनुआ गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ओवरटेक करने के दौरान बाइक में टक्कर मार दी. ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नबीनगर पहुंचाया गया. जहां इलाज के दौरान विश्वनाथ की मौत हो गई.