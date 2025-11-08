ETV Bharat / state

स्कूली बच्चों की जान के साथ खिलवाड़! जीप और ऑटो से ढोये जा रहे मासूम, बड़ी कार्रवाई की तैयारी

पलामू क्षेत्रीय वाहन प्राधिकार स्कूली बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है.

School Children Lives In Danger
ऑटो में बैठे स्कूली बच्चे. (कॉन्सेप्ट इमेज-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 8, 2025 at 7:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः स्कूल के बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. शहर से अधिक ग्रामीण इलाकों में स्कूल संचालक लापरवाही बरत रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में बिना रजिस्ट्रेशन के जीप और ऑटो से बच्चों ढोया जा रहा है. यह हाल पलामू, गढ़वा और लातेहार के ग्रामीण इलाकों में है. परिवहन विभाग मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है और ग्रामीण इलाकों के लिए योजना तैयार की गई है.

दरअसल, कुछ दिनों पहले पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में एक प्राइवेट स्कूल के बस से कुचलकर एक छात्र की मौत हो गई थी. छात्र जिस बस से उतरा था, उसी बस ने उसे कुचल दिया था. इस घटना के बाद मामले में जांच शुरू हुई थी और स्कूल प्रबंधन की लापरवाही निकलकर सामने आई थी. विभिन्न स्कूलों की बसों का रजिस्ट्रेशन की जांच की जा रही है. कई स्कूलों को नोटिस जारी किया जा रहा है और उनसे जानकारी मांगी जा रही है.

जानकारी देते पलामू क्षेत्रीय वाहन प्राधिकार के सचिव मनीष कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मामले में पलामू क्षेत्रीय वाहन प्राधिकार के सचिव मनीष कुमार ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में लापरवाही देखने को मिल रही है. जीप और ऑटो में स्कूली बच्चों को ढोया जा रहा है. अभिभावकों को भी सचेत होने की जरूरत है. पूरे मामले में कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है.

बिना रजिस्ट्रेशन के स्कूल बसों का संचालन करने वालों के खिलाफ भी कर्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि ऐसा देखा भी गया है कि कम उम्र के बच्चों को उनके अभिभावक बाइक या स्कूटी दे देते हैं, जो दुर्घटना का कारण बन रही है. स्कूल बसों को लेकर क्षेत्रीय वाहन प्राधिकार संवेदनशील है और कई बिंदुओं पर सख्त कदम उठाने की तैयारी में है.

ये भी पढ़ें-

रांची में दर्दनाक हादसा, घर में घुसा बेलगाम ट्रक, 1 स्कूली बच्चे की मौत, 4 की हालत गंभीर

Road Accident in Gumla: सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो छात्र की मौत

तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आकर 14 साल के लड़के की मौत, साइकिल से जा रहा था स्कूल

TAGGED:

PALAMU REGIONAL TRANSPORT AUTHORITY
SCHOOL CHILDREN LIVES IN DANGER
NEGLIGENCE OF SCHOOL MANAGEMENTS
पलामू क्षेत्रीय वाहन प्राधिकार
ENDANGERING SCHOOL CHILDREN LIVES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.