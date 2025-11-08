ETV Bharat / state

स्कूली बच्चों की जान के साथ खिलवाड़! जीप और ऑटो से ढोये जा रहे मासूम, बड़ी कार्रवाई की तैयारी

पलामूः स्कूल के बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. शहर से अधिक ग्रामीण इलाकों में स्कूल संचालक लापरवाही बरत रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में बिना रजिस्ट्रेशन के जीप और ऑटो से बच्चों ढोया जा रहा है. यह हाल पलामू, गढ़वा और लातेहार के ग्रामीण इलाकों में है. परिवहन विभाग मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है और ग्रामीण इलाकों के लिए योजना तैयार की गई है.

दरअसल, कुछ दिनों पहले पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में एक प्राइवेट स्कूल के बस से कुचलकर एक छात्र की मौत हो गई थी. छात्र जिस बस से उतरा था, उसी बस ने उसे कुचल दिया था. इस घटना के बाद मामले में जांच शुरू हुई थी और स्कूल प्रबंधन की लापरवाही निकलकर सामने आई थी. विभिन्न स्कूलों की बसों का रजिस्ट्रेशन की जांच की जा रही है. कई स्कूलों को नोटिस जारी किया जा रहा है और उनसे जानकारी मांगी जा रही है.

जानकारी देते पलामू क्षेत्रीय वाहन प्राधिकार के सचिव मनीष कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मामले में पलामू क्षेत्रीय वाहन प्राधिकार के सचिव मनीष कुमार ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में लापरवाही देखने को मिल रही है. जीप और ऑटो में स्कूली बच्चों को ढोया जा रहा है. अभिभावकों को भी सचेत होने की जरूरत है. पूरे मामले में कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है.