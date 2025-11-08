स्कूली बच्चों की जान के साथ खिलवाड़! जीप और ऑटो से ढोये जा रहे मासूम, बड़ी कार्रवाई की तैयारी

स्कूली बच्चों की जान के साथ खिलवाड़! जीप और ऑटो से ढोये जा रहे मासूम, बड़ी कार्रवाई की तैयारी
पलामू क्षेत्रीय वाहन प्राधिकार स्कूली बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है.
Published : November 8, 2025 at 7:13 PM IST
पलामूः स्कूल के बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. शहर से अधिक ग्रामीण इलाकों में स्कूल संचालक लापरवाही बरत रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में बिना रजिस्ट्रेशन के जीप और ऑटो से बच्चों ढोया जा रहा है. यह हाल पलामू, गढ़वा और लातेहार के ग्रामीण इलाकों में है. परिवहन विभाग मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है और ग्रामीण इलाकों के लिए योजना तैयार की गई है.
दरअसल, कुछ दिनों पहले पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में एक प्राइवेट स्कूल के बस से कुचलकर एक छात्र की मौत हो गई थी. छात्र जिस बस से उतरा था, उसी बस ने उसे कुचल दिया था. इस घटना के बाद मामले में जांच शुरू हुई थी और स्कूल प्रबंधन की लापरवाही निकलकर सामने आई थी. विभिन्न स्कूलों की बसों का रजिस्ट्रेशन की जांच की जा रही है. कई स्कूलों को नोटिस जारी किया जा रहा है और उनसे जानकारी मांगी जा रही है.
मामले में पलामू क्षेत्रीय वाहन प्राधिकार के सचिव मनीष कुमार ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में लापरवाही देखने को मिल रही है. जीप और ऑटो में स्कूली बच्चों को ढोया जा रहा है. अभिभावकों को भी सचेत होने की जरूरत है. पूरे मामले में कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है.
बिना रजिस्ट्रेशन के स्कूल बसों का संचालन करने वालों के खिलाफ भी कर्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि ऐसा देखा भी गया है कि कम उम्र के बच्चों को उनके अभिभावक बाइक या स्कूटी दे देते हैं, जो दुर्घटना का कारण बन रही है. स्कूल बसों को लेकर क्षेत्रीय वाहन प्राधिकार संवेदनशील है और कई बिंदुओं पर सख्त कदम उठाने की तैयारी में है.
