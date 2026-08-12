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फायरिंग के मामलों में अपराधियों की नहीं हुई गिरफ्तारी! डीआईजी ने डीएसपी समेत चार सब इंस्पेक्टरों को किया शो-कॉज

पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल ने डीएसपी समेच चार सब-इंस्पेक्टरों को शो-कॉज किया है.

Palamu Range DIG Kishore Kaushal
पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 12, 2026 at 4:00 PM IST

2 Min Read
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पलामू: आर्म्स एक्ट और फायरिंग के मामलों में अनुसंधान में लापरवाही बरतने पर पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल ने बड़ी कार्रवाई की है. डीआईजी ने मामलों में एक डीएसपी और चार सब इंस्पेक्टर को शोकॉज किया है.

दरअसल, डीआईजी किशोर कौशल पलामू के मेदिनीनगर टाउन, मेदिनीनगर सदर और चैनपुर थाना में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामलों की समीक्षा कर रहे थे. जिसमें फायरिंग की घटना हुई थी. मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के पांच, सदर थाना क्षेत्र में तीन और चैनपुर थाना क्षेत्र में तीन मामलो की फायरिंग की घटनाओं की समीक्षा की गई थी. अधिकतर मामले सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े थे.

समीक्षा के क्रम में पाया गया की कई कांडों में अपराधी नहीं पकड़े गए हैं और दर्ज मामलों के अनुसंधान में लापरवाही बरती गई है. वहीं कई मुकदमों की समीक्षा में पाया गया कि मुख्य अपराधी पकड़े गए हैं, लेकिन घटना में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

मुकदमों के अनुसंधान में लापरवाही बरतने के मामले में सदर थाना में तैनात रहे सब इंस्पेक्टर कौलेश्वर प्रसाद, टाउन थाना में तैनात रहे सब इंस्पेक्टर और वर्तमान में हैदरनगर थाना प्रभारी तंजीलूल मन्नान, टाउन थाना में तैनात रहे सब इंस्पेक्टर सह वर्तमान में किशनपुर ओपी के प्रभारी चंद्रशेखर यादव, टाउन थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार से डीआईजी ने स्पष्टीकरण पूछा है.

डीआईजी ने समीक्षा में यह पाया कि जेल से बाहर निकलने वाले अपराधियों पर मॉनिटरिंग सही से नहीं हो रही थी. जबकि गंभीर अपराध से जुड़े अपराधियों के खिलाफ सीसीए का प्रस्ताव नहीं भेजा जा रहा था. कई ऐसे मुकदमे थे जिनका प्रतिवेदन डीएसपी स्तर से कई महीनों से लंबित था.

पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल ने बताया कि समीक्षा के क्रम मुकदमों के अनुसंधान में लापरवाही पकड़ी गई है. जिसके बाद शोकॉज किया गया है. डीआईजी ने कहा कि सभी मामले आर्म्स एक्ट से जुड़े हुए थे. जिसमें फायरिंग की घटना हुई थी. एसडीपीओ को मुकदमा के प्रतिवेदन को लेकर कई दिनों पर दिशा निर्देश जारी किया गया है.

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