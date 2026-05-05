ETV Bharat / state

चहेते पुलिस अधिकारियों को मुकदमे का अनुसंधान देने पर होगी कार्रवाई! पलामू रेंज के DIG ने तीन थाना प्रभारियों से मांगा स्पष्टीकरण

पलामू रेंज के डीआईजी ने तीन थाना प्रभारियों से स्पष्टीकरण मांगा है.

Kishore Kaushal, DIG, Palamu Range
किशोर कौशल, डीआईजी, पलामू रेंज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 5, 2026 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: पसंदीदा पुलिस अधिकारियों को मुकदमे का अनुसंधान देने वाले थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में ऐसे थाना प्रभारी को चिन्हित किया जा रहा है, जो अपने खास और चहेतों को मुकदमे का अनुसंधान देते हैं.

निरीक्षण में पाई गई कई गड़बड़ियां

दरअसल, पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल ने कुछ दिनों पहले पलामू के छतरपुर इंस्पेक्टर कार्यालय का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के क्रम में कई गड़बड़ियां सामने आई थीं, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा गया है. डीआईजी की जांच में पाया गया कि छतरपुर नौडीहा बाजार और पिपरा थाना के स्टेशन डायरी अपडेट ही नहीं हैं.

डीआईजी ने तीनों थाना प्रभारियों से मांगा स्पष्टीकरण

डायरी अपडेट नहीं रहने की वजह से तीनों थाना प्रभारी से डीआईजी किशोर कौशल ने स्पष्टीकरण मांगा है. वहीं जांच में पाया गया है कि छतरपुर में जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, उससे 14 गुणा अधिक मुकदमों की पेंडिंग है. जांच में पाया गया है कि छतरपुर थाना में 159 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से मात्र एक मुकदमे का अनुसंधान थाना प्रभारी ने पूरा किया है.

अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी

वहीं पूरे मामले में अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. दर्ज मामलों के अनुसार, तीन से चार गुणा अनुसंधान पेंडिंग के मामले ही स्वीकार होते हैं. छतरपुर नौडीहा बाजार और पिपरा नक्सल अभियान और नेशनल हाइवे की सुरक्षा को लेकर बेहद महत्वपूर्ण थाना माना जाता है. नौडीहा बाजार और पिपरा से नक्सल विरोधी अभियान चलाए जाते हैं और दोनों जगह इंटरस्टेट बॉर्डर है.

चहेते लोगों को मुकदमे का अनुसंधान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ थाना प्रभारी अपने मनपसंद अधिकारियों को मुकदमों का अनुसंधान दे रहे हैं. छतरपुर नौडीहा बाजार एवं पिपरा थाना में स्टेशन डायरी अपडेट नहीं मिली है, सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया है. पुलिस मुकदमों के अनुसंधान एवं अन्य तथ्यों को लेकर बेहद गंभीर है: किशोरे कौशल, डीआईजी, पलामू

ये भी पढ़ें- बिना अनुमति के पुलिस अधिकारी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: HC ने यातना मामले में ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द किया

धनबाद में सड़क हादसा, महिला पुलिस अधिकारी की मौत

‘घूसखोर पंडत’ पर बवाल, FIR और सफाई, याचिका दायर होने के बाद हटाई प्रचार सामग्री

TAGGED:

PALAMU RANGE DIG ANNOUNCED ACTION
ACTION AGAINST STATION IN CHARGE
INVESTIGATE FAVORED POLICE OFFICER
चाहते को मुकदमे का अनुसंधान
ASSIGNING CASE INVESTIGATIONS CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.