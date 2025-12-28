पलामू के छतरपुर और हुसैनाबाद में भी काटा जाएगा ट्रैफिक चालान! लोगों को 90 किलोमीटर तक नहीं करना पड़ेगा सफर
पलामू के छतरपुर और हुसैनाबाद में चालान काटने का कैंप लगाया जाएगा. लोगों को चालान कटवाने के लिए पहले लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी.
Published : December 28, 2025 at 2:53 PM IST
पलामू: जिले के छतरपुर एवं हुसैनाबाद में भी ट्रैफिक का चालान काटा जाएगा. दोनों जगह पर सप्ताह में एक दिन कैंप लगाया जाएगा एवं चालान काटा जाएगा. जिस दिन चालान काटा जाएगा उसी दिन इलाके में ट्रैफिक नियमों को लेकर वाहनों की जांच भी की जाएगी. दरअसल पलामू ट्रैफिक जिला नहीं है, जिस कारण ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के बाद चालान कटवाने के लिए लोगों को 90 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है. हालांकि पलामू को ट्रैफिक जिला बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है.
मेदिनीनगर, हरिहरगंज, हुसैनाबाद में ट्रैफिक थाना खोलने का प्रस्ताव है. पलामू में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के बाद जिला परिवहन विभाग के कार्यालय में ही लोगों को फाइन जमा करना पड़ता है. नए वर्ष के जश्न को देखते हुए पलामू में ड्रिंक एंड ड्राइव समेत कई मामलों को लेकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. यह अभियान पूरे जिले में चलाया जाना है और इस संबंध में जिले के सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है.
पलामू एसपी ने दी जानकारी
पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि क्राइम मीटिंग में अधिकारियों को ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही अभी फॉग पड़ रहा है. जिस कारण दुर्घटना की आशंका बनी हुई है. उन्होंने कहा कि जिले के सुदूर इलाकाे से डीटीओ दफ्तर काफी दूर है. जिससे लोगों को चालान कटवाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. खास करके हुसैनाबाद एवं छतरपुर से डीटीओ दफ्तर काफी दूर है. रोड सेफ्टी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सप्ताह में एक दिन हुसैनाबाद एवं छतरपुर में कैंप लगाया जाएगा और ट्रैफिक चालान काटा जाएगा.
चालान कटवाने के लिए लोग तय करते हैं 70 से 90 किमी का सफर
दरअसल पलामू में हर महीने 1500 से अधिक बाइक वालों का ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के आरोप में चालान काटा जाता है. चालान को कटवाने के लिए मोहम्मदगंज के इलाके के लोगों को 90 किमी, हुसैनाबाद से 73 किमी, हरिहरगंज से 67 किमी सफर तय करना पड़ता है. इसके अलावा कई इलाके के लोगों को 50 से 60 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है. ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले बाइक को थाना में ही जमा करना पड़ता है. लेकिन चालान कटवाने के लिए डीटीओ दफ्तर जाना पड़ता है और फिर बाइक को छोड़ा जाता है. जिससे लोगों को काफी समस्या होती है.
