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पलामू में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले 2000 लोगों पर शुरू हुआ सर्विलांस, पुलिस ने बनाया है स्पेशल टीम

पलामू में आपराधिक पृष्ठभूमि से आने वाले लगभग 2000 लोगों पर पुलिस ने निगरानी शुरू की है.

SURVEILLANCE ON CRIMINALS IN PALAMU
पलामू पुलिस मुख्यालय (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 18, 2026 at 12:45 PM IST

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पलामू: पुलिस ने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले 2000 लोगों को सर्विलांस पर रखा है. जिनके गतिविधियों पर पुलिस खास नजर रखी हुई है. इससे पहले पलामू पुलिस ने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों की सूची तैयार की थी. सूची को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है और सभी के खिलाफ सर्विलांस शुरू की गई. आपराधिक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस ने तीन अलग-अलग स्पेशल टीम गठित की है.

नारकोटिक्स, आर्म्स एक्ट और प्रॉपर्टी ऑफेंस से जुड़े अपराधियों के खिलाफ मुकदमों के लिए पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है. तीनों टीम का नेतृत्व सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी कर रहे हैं. पलामू पुलिस पूरे जिले को सेनीटाइज करने और आपराधिक गतिविधि को खत्म करने के लिए इस कदम को उठाया है. पलामू एसपी कपिल चौधरी के निर्देश पर सर्विलांस शुरू किया गया है और अपराधियों की सूची तैयार की गई है.

2000 क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों पर निगरानी शुरू की गई है. उनके गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. पुलिस अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कई बिंदुओं पर कार्य कर रही है. क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों के गतिविधियों के आधार पर उनके खिलाफ CCA, जिलाबदर, थाना हाजरी समेत कई कार्रवाई की जानी है. जिसके लिए नार्कोटिक्स, आर्म्स एक्ट का प्रॉपर्टी ऑफेंस के अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है. पुलिस जिले में शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है:- कपिल चौधरी, पलामू एसपी

मेदिनीनगर, चैनपुर और लेस्लीगंज के रडार पर है सबसे अधिक लोग

पलामू पुलिस की सूची में आपराधिक बैकग्राउंड वाले सबसे अधिक मेदिनीनगर, चैनपुर और लेस्लीगंज के इलाके के लोग हैं. चैनपुर में 330 लोगों पर सर्विलांस शुरू किया गया है, जबकि 100 लोग ऐसे हैं जो बाहर के रहने वाले हैं और चैनपुर में मुकदमा दर्ज है. लेस्लीगंज के इलाके में 100 लोगों पर सर्विलांस शुरू किया गया है. जबकि मेदिनीनगर के इलाके में 350 से अधिक लोगों पर निगरानी शुरू की गई है.

इस सूची में कई ऐसे बड़े नाम हैं, जो संगठित अपराध से जुड़े हुए हैं. सूची में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं या उनके गतिविधि आपराधिक संगठनों से जुड़ी हुई है. पुलिस ने वैसे लोगों को चिन्हित किया है, जिनके खिलाफ पिछले एक दशक में गंभीर अपराध के मामले दर्ज हुए हैं या पिछले एक दशक में वह आपराधिक गतिविधि में शामिल रहा है.

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