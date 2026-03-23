नेशनल हाइवे 39 पर पुलिस की खास निगरानी, पांच अलग-अलग जोन में बांटकर बढ़ाई गई सुरक्षा

नेशनल हाइवे 39 पर पुलिस की खास निगरानी, पांच अलग-अलग जोन में बांटकर बढ़ाई गई सुरक्षा
नेशनल हाइवे 39 पर पलामू पुलिस की खास निगरानी होगी. इसके लिए पेट्रोलिंग टीम की तैनाती की गई है.
Published : March 23, 2026 at 7:49 AM IST
पलामू: नेशनल हाईवे 39 और 98 पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने खास योजना तैयार किया है. नेशनल हाईवे 39 रांची से चलकर उत्तरप्रदेश के सीमा तक जाती है. जबकि नेशनल हाईवे 98 पलामू से बिहार के औरंगाबाद तक जाती है. दोनों नेशनल हाईवे पर पलामू पुलिस ने सुरक्षा को लेकर स्पेशल पुलिस जवान एवं अधिकारियों को तैनाती किया है. दोनों नेशनल हाईवे को पांच अलग-अलग जोन में बांटा गया है और स्पेशल पेट्रोलिंग टीम दी गई है.
आपराधिक घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई
स्पेशल पेट्रोलिंग टीम के पास आधुनिक उपकरण के साथ-साथ आधुनिक हथियार भी मौजूद रहेंगे. यह टीम आपराधिक घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी. साथ ही साथ दुर्घटना में जख्मी यात्रियों की मदद भी करेगी. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि नेशनल हाईवे पर पेट्रोलिंग टीम की तैनाती की गई है एवं पेट्रोलिंग टीम में स्पेशल पुलिस अधिकारियों की तैनाती भी की गई है. सभी टीम आपस में समन्वय बनाकर नेशनल हाईवे पर पेट्रोलिंग करेगी एवं निगरानी रखेगी. यह टीम लातेहार बिहार के औरंगाबाद एवं गढ़वा तक जाने वाली नेशनल हाईवे की सीमावर्ती इलाके तक सक्रिय रहेगी.
नेशनल हाईवे के सीमावर्ती इलाके तक सक्रियता
एसपी ने बताया कि नेशनल हाईवे पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है. साथ ही साथ दुर्घटना के आंकड़े को कम करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे है. दरअसल पलामू में जनवरी 2026 से मार्च के दूसरे सप्ताह तक सड़क हादसों में 39 लोगों की मौत हुई है. 20 मौत नेशनल हाइवे पर हुई है.
नेशनल हाईवे 39 पलामू के इलाके में लगभग फोर लेने हो गई है. जबकि नेशनल हाईवे 98 पलामू के छतरपुर से बिहार के औरंगाबाद सीमा तक फोर लेन है. कभी दोनों नेशनल हाईवे पर नक्सलियों का खौफ हुआ करता था लेकिन उनके कमजोर होने के बाद पुलिस अपनी पकड़ को धीरे-धीरे दोनों नेशनल हाईवे पर बढ़ा रही है.
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