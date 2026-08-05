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पलामू में शुरू हुआ ऑपरेशन सफाया, टारगेट पर अवैध हथियार

"पलामू पुलिस ने अपराध पर नियंत्रण और शहरी इलाके में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए ऑपरेशन सफाया की शुरुआत की है. ऑपरेशन सफाया के तहत अवैध हथियार को टारगेट किया गया है. पुलिस शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है. नशे के कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चलाया गया था, उसी तर्ज पर ऑपरेशन सफाया चलाया जा रहा है." - कपिल चौधरी, एसपी

ऑपरेशन सफाया से पहले पलामू पुलिस ने हथियार तस्कर एवं आर्म्स एक्ट से जुड़े हुए मुकदमों की एक सूची तैयार भी की है. पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ाई है और यह देख रही है कि किस व्यक्ति ने हथियार के साथ सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड किया है. ऑपरेशन सफाया के तहत पलामू पुलिस को पिछले दो दिनों में चार से अधिक हथियार बरामद हुए हैं.

पलामू: अवैध हथियार के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन सफाया की शुरूआत की है. पलामू के इलाके में अवैध हथियार के कारोबार को रोकना एक बड़ी चुनौती है. बड़ी संख्या में इस इलाके के लोग सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो अपलोड करते हैं. हाल के दिनों में पलामू पुलिस की कार्रवाई में हथियार को लेकर कई खुलासे हुए हैं.

पलामू में नशे के कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की गई है. तीन जुलाई से शुरू हुए ऑपरेशन प्रहार के तहत पलामू पुलिस को कई इंटर-स्टेट गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. पिछले 28 दिनों में पुलिस ने 375.32 किलो गांजा, 6.69 किलो अफीम, 48 किलो डोडा, 5.49 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है. इस दौरान इंटर-स्टेट नेटवर्क से जुड़े हुए 19 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है. ऑपरेशन प्रहार से पहले पलामू पुलिस ने नशे के कारोबारियों की एक सूची तैयार की. इस सूची में नशे के कारोबार करने वाले व्यक्ति के बारे में एक-एक बिंदु पर जानकारी है.

हथियार और नशे के कारोबार का जंक्शन पॉइंट है पलामू

पलामू का इलाका बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है. यहां देश के किसी भी इलाके में ट्रांसपोर्टिंग बेहद ही आसान है. यही वजह है कि पलामू का इलाका नशा, हथियार और वन्यजीव की तस्करी का सॉफ्ट टारगेट है. पलामू के इलाके को अपराधी जंक्शन पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं. गांजा और अफीम की डिलीवरी प्वाइंट पलामू के इलाके में होती है, जबकि शराब का कारोबार के लिए पलामू के रूट का इस्तेमाल होता है. नक्सल और अपराधी भी पलामू के इलाके में हथियार की खरीद बिक्री करते रहे हैं.

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