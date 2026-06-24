चाचा पर गोली चालने वाला भतीजा गिरफ्तार, पुश्तैनी जमीन के विवाद में मारी थी गोली
पलामू पुलिस ने ठेकेदार सह कारोबारी संजय तिवारी उर्फ गुड्डू तिवारी गोलीकांड का खुलासा किया है.
Published : June 24, 2026 at 8:48 PM IST
पलामू: जिले के चर्चित ठेकेदार सह कारोबारी संजय तिवारी उर्फ गुड्डू तिवारी गोलीकांड का पलामू पुलिस ने खुलासा किया है. संजय तिवारी गोलीकांड के आरोपी प्रीतम तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. प्रीतम तिवारी के पास से पुलिस ने एक ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद किया है. प्रीतम तिवारी गोलीकांड के शिकार संजय तिवारी का भतीजा है. संजय तिवारी का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है.
गोली मारने वाला आरोपी भतीजा प्रीतम तिवारी गिरफ्तार
दरअसल, 20 जून को पलामू के टाउन थाना क्षेत्र के जीएलए कॉलेज के पास संजय तिवारी को गोली मार दी गई थी. गोली मारने का आरोप भतीजे प्रीतम तिवारी पर लगा था. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी भतीजे प्रीतम तिवारी को गिरफ्तार किया है.
जमीन विवाद में चाचा को मारी थी गोली
पूरे मामले में पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि जमीन के विवाद में प्रीतम तिवारी ने अपने चाचा संजय तिवारी को गोली मारी थी. दोनों परिवार के बीच लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा है, इसी विवाद में 2023 में एक मारपीट की घटना में एफआईआर भी दर्ज हुई थी. एसपी ने बताया कि प्रीतम तिवारी से पूछताछ के क्रम में कई जानकारी मिली है.
संजय तिवारी पर फर्जी तरीके से कागजात बनाने के आरोप
प्रीतम ने पुलिस को बताया है कि संजय तिवारी ने फर्जी तरीके से जमीन के कागजात बना लिए थे. जमीन से संबंधित मामला न्यायालय में भी चल रहा है. प्रीतम को आशंका थी कि चाचा संजय तिवारी सभी जमीन को अपने कब्जे में ले लेंगे. जिस जमीन का दोनों परिवार के बीच विवाद चल रहा है, उसकी कीमत करोड़ों में है.
वहीं पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि प्रीतम तिवारी ने रांची के इलाके से हथियार खरीदा था. पुलिस के छापेमारी अभियान में सदर एसडीपीओ राजेश यादव, टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार, सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार यादव और संतोष कुमार गुप्ता शामिल थे.
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