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चाचा पर गोली चालने वाला भतीजा गिरफ्तार, पुश्तैनी जमीन के विवाद में मारी थी गोली

चाचा को गोली मारने वाला भतीजा गिरफ्तार ( Etv Bharat )

पलामू: जिले के चर्चित ठेकेदार सह कारोबारी संजय तिवारी उर्फ गुड्डू तिवारी गोलीकांड का पलामू पुलिस ने खुलासा किया है. संजय तिवारी गोलीकांड के आरोपी प्रीतम तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. प्रीतम तिवारी के पास से पुलिस ने एक ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद किया है. प्रीतम तिवारी गोलीकांड के शिकार संजय तिवारी का भतीजा है. संजय तिवारी का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है.

गोली मारने वाला आरोपी भतीजा प्रीतम तिवारी गिरफ्तार

दरअसल, 20 जून को पलामू के टाउन थाना क्षेत्र के जीएलए कॉलेज के पास संजय तिवारी को गोली मार दी गई थी. गोली मारने का आरोप भतीजे प्रीतम तिवारी पर लगा था. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी भतीजे प्रीतम तिवारी को गिरफ्तार किया है.

जानकारी देते हुए एसपी कपिल चौधरी (Etv Bharat)

जमीन विवाद में चाचा को मारी थी गोली

पूरे मामले में पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि जमीन के विवाद में प्रीतम तिवारी ने अपने चाचा संजय तिवारी को गोली मारी थी. दोनों परिवार के बीच लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा है, इसी विवाद में 2023 में एक मारपीट की घटना में एफआईआर भी दर्ज हुई थी. एसपी ने बताया कि प्रीतम तिवारी से पूछताछ के क्रम में कई जानकारी मिली है.