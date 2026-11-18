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मेदिनीनगर से फल की पेटी में छिपाकर यात्री बस से बिहार भेजी जा रही थी शराब, हिरासत में ड्राइवर और कंडक्टर

फल की पेटी में शराब की तस्करी ( Etv Bharat )

पलामू: जिले के मेदिनीनगर से बिहार के औरंगाबाद जा रही एक यात्री बस से पुलिस ने 24 पेटी अवैध शराब को जब्त किया है. फल की पेटी में पैक कर बिहार में शराब की सप्लाई की जा रही थी. पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए बस के ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. जबकि यात्री बस को जब्त कर लिया गया है.

दरअसल, पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि यात्री बस से शराब की तस्करी होने वाली है. इसी सूचना के आलोक में पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 139 पर पुलिस ने यात्री बस को रोककर तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान बस के डिक्की से 24 पेटी अवैध शराब बरामद हुआ. इस दौरान एक व्यक्ति इमरजेंसी गेट से निकलकर फरार हो गया.