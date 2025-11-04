ETV Bharat / state

रेलवे स्टेशन के बगल में छुपाया गया था लाखों का शराब, चुनाव के दौरान बिहार भेजे जाने की थी तैयारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पलामू: पुलिस ने चोरी छुपे शराब की खेप को बिहार ले जाने की योजना पर पानी फेर दिया है. दरअसल, काजरात नावाडीह रेलवे स्टेशन के पास लाखों रुपये की शराब की खेप को छुपाकर रखा गया था. शराब की इस खेप को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भेजे जाने की योजना थी. जिस जगह से शराब की खेप बरामद हुई है, वहां से बिहार की सीमा 500 मीटर की दूरी पर है.

पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के काजरात नावाडीह रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में शराब की खेप को छुपाकर रखा गया है. इसी सूचना के आलोक में हुसैनाबाद थाना पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया. सर्च अभियान के दौरान काजरात नावाडीह रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों से 23 बोरे में 2000 शराब की बोतल बरामद हुई है. शराब की खेप के मामले में पुलिस ने काजरात नावाडीह के रहने वाले राजन कुमार सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है. राजन कुमार सिंह पर शराब तस्करी का आरोप है.