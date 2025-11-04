रेलवे स्टेशन के बगल में छुपाया गया था लाखों का शराब, चुनाव के दौरान बिहार भेजे जाने की थी तैयारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार
पलामू पुलिस ने काजरात नावाडीह रेलवे स्टेशन के बगल से छुपाकर रखी गई 23 बोरे में रखी शराब को बरामद किया है.
Published : November 4, 2025 at 5:44 PM IST
पलामू: पुलिस ने चोरी छुपे शराब की खेप को बिहार ले जाने की योजना पर पानी फेर दिया है. दरअसल, काजरात नावाडीह रेलवे स्टेशन के पास लाखों रुपये की शराब की खेप को छुपाकर रखा गया था. शराब की इस खेप को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भेजे जाने की योजना थी. जिस जगह से शराब की खेप बरामद हुई है, वहां से बिहार की सीमा 500 मीटर की दूरी पर है.
पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के काजरात नावाडीह रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में शराब की खेप को छुपाकर रखा गया है. इसी सूचना के आलोक में हुसैनाबाद थाना पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया. सर्च अभियान के दौरान काजरात नावाडीह रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों से 23 बोरे में 2000 शराब की बोतल बरामद हुई है. शराब की खेप के मामले में पुलिस ने काजरात नावाडीह के रहने वाले राजन कुमार सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है. राजन कुमार सिंह पर शराब तस्करी का आरोप है.
शराब की यह खेप बिहार भेजे जाने की तैयारी थी, गिरफ्तार राजन कुमार सिंह ने पुलिस को कई जानकारी दी है. जिसके बाद पुलिस आगे का अभियान चला रही है. राजन कुमार सिंह, शराब कहां से लाता था? पुलिस को यह जानकारी भी मिली है. यह खेप ट्रेन या रोड के माध्यम से बिहार भेजी जानी थी. बिहार सोसायटी औरंगाबाद के इलाके में शराब की इस खेप की डिलीवरी होनी थी: सोनू कुमार चौधरी, थाना प्रभारी, हुसैनाबाद
दरअसल, बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और जिस इलाके से शराब की यह खेप बरामद हुई है, वहां पर 14 नवंबर को मतदान है.
ये भी पढ़ें- बिहार में शराब खपाने की थी तैयारी, पड़ोसी राज्य के मद्य निषेध इकाई की सूचना पर लोहरदगा में हुई कार्रवाई!
सरायकेला में 14 लाख की नकली शराब बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार
झारखंड में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई, शराब घोटाले मामले में मिले अहम साक्ष्य