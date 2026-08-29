बिहार जा रहा था ढाई करोड़ का गांजा, पलामू पुलिस ने किया जब्त, ऑपरेशन प्रहार के तहत मिली सफलता

बिहार जा रहा था ढाई करोड़ का गांजा, पलामू पुलिस ने किया जब्त, ऑपरेशन प्रहार के तहत मिली सफलता
पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से 440 किलो गांजा बरामद किया गया. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : August 29, 2026 at 5:37 PM IST
पलामूः जिले की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पलामू पुलिस ने तस्करों के पास से 440 किलो गांजा बरामद किया है जिसकी बाजार में कीमत लगभग ढाई करोड़ रुपए है. गांजे की यह खेप ओडिशा से चली थी और पलामू इलाके तक पहुंची थी. जिसे बिहार पहुंचाया जाना था.
पुलिस की छापेमारी में 440 किलो गांजा बरामद
पलामू एसपी कपिल चौधरी को सूचना मिली थी कि नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के महूरांव में गांजा की बड़ी खेत को डंप किया गया है और इसकी तस्करी होने वाली है. इसी सूचना के आलोक में छतरपुर एसडीपीओ प्रशांत कुमार के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया. स्पेशल टीम ने मौके पर छापेमारी की और 440 किलो गांजा बरामद किया.
आरोपियों ने कई बिंदुओं पर जानकारी दी
गांजे की खेप के साथ पलामू पुलिस ने नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के महूरांव के जमशेद आलम और अली रजा को गिरफ्तार किया है. पुलिस की पूछताछ में दोनों ने बताया कि ओडिशा से गांजे की खेप को लाया गया था और बिहार के इलाके में इसकी डिलीवरी होने वाली थी. दोनों ने पलामू पुलिस को कई बिंदुओं पर जानकारी दी, जिसके बाद पलामू पुलिस आगे का सर्च अभियान भी चल रही है.
ऑपरेशन प्रहार के तहत सफलता मिली
पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि ऑपरेशन प्रहार के तहत पलामू पुलिस ने करवाई की और इस खेप को जब्त कर लिया. पूछताछ के क्रम में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं जिसके बाद आगे की कारवाई की जा रही है.
गांजे की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस ने कई लोगों को टारगेट पर लिया है. छापेमारी अभियान में छतरपुर इंस्पेक्टर द्वारिका राम नौडीहा बाजार के थाना प्रभारी नीरज कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल थे.
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