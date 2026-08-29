ETV Bharat / state

बिहार जा रहा था ढाई करोड़ का गांजा, पलामू पुलिस ने किया जब्त, ऑपरेशन प्रहार के तहत मिली सफलता

पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से 440 किलो गांजा बरामद किया गया. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

OPERATION PRAHAR
पलामू में पुलेस ने जब्त किया 440 किलो गांजा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 29, 2026 at 5:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः जिले की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पलामू पुलिस ने तस्करों के पास से 440 किलो गांजा बरामद किया है जिसकी बाजार में कीमत लगभग ढाई करोड़ रुपए है. गांजे की यह खेप ओडिशा से चली थी और पलामू इलाके तक पहुंची थी. जिसे बिहार पहुंचाया जाना था.

पुलिस की छापेमारी में 440 किलो गांजा बरामद

पलामू एसपी कपिल चौधरी को सूचना मिली थी कि नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के महूरांव में गांजा की बड़ी खेत को डंप किया गया है और इसकी तस्करी होने वाली है. इसी सूचना के आलोक में छतरपुर एसडीपीओ प्रशांत कुमार के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया. स्पेशल टीम ने मौके पर छापेमारी की और 440 किलो गांजा बरामद किया.

जानकारी देते पलामू एसपी कपिल चौधरी (Etv Bharat)

आरोपियों ने कई बिंदुओं पर जानकारी दी

गांजे की खेप के साथ पलामू पुलिस ने नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के महूरांव के जमशेद आलम और अली रजा को गिरफ्तार किया है. पुलिस की पूछताछ में दोनों ने बताया कि ओडिशा से गांजे की खेप को लाया गया था और बिहार के इलाके में इसकी डिलीवरी होने वाली थी. दोनों ने पलामू पुलिस को कई बिंदुओं पर जानकारी दी, जिसके बाद पलामू पुलिस आगे का सर्च अभियान भी चल रही है.

ऑपरेशन प्रहार के तहत सफलता मिली

पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि ऑपरेशन प्रहार के तहत पलामू पुलिस ने करवाई की और इस खेप को जब्त कर लिया. पूछताछ के क्रम में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं जिसके बाद आगे की कारवाई की जा रही है.

गांजे की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस ने कई लोगों को टारगेट पर लिया है. छापेमारी अभियान में छतरपुर इंस्पेक्टर द्वारिका राम नौडीहा बाजार के थाना प्रभारी नीरज कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल थे.

ये भी पढ़ें-

पाकुड़ पुलिस ने नशे के दो सौदागरों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में गांजा बरामद

पलामू में पुलिस ने जब्त किया डेढ़ करोड़ का गांजा, इंटरस्टेट नेटवर्क का खुलासा

खूंटी में 200 किलो गांजा बरामद, पांच अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार, जांच में जुटी एनसीबी

TAGGED:

ऑपरेशन प्रहार
PALAMU POLICE SEIZED CANNABIS
TWO SMUGGLERS ARRESTED IN PALAMU
पलामू में गांजा जब्त
OPERATION PRAHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.