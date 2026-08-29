ETV Bharat / state

बिहार जा रहा था ढाई करोड़ का गांजा, पलामू पुलिस ने किया जब्त, ऑपरेशन प्रहार के तहत मिली सफलता

पलामू में पुलेस ने जब्त किया 440 किलो गांजा ( Etv Bharat )

पलामूः जिले की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पलामू पुलिस ने तस्करों के पास से 440 किलो गांजा बरामद किया है जिसकी बाजार में कीमत लगभग ढाई करोड़ रुपए है. गांजे की यह खेप ओडिशा से चली थी और पलामू इलाके तक पहुंची थी. जिसे बिहार पहुंचाया जाना था.

पुलिस की छापेमारी में 440 किलो गांजा बरामद

पलामू एसपी कपिल चौधरी को सूचना मिली थी कि नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के महूरांव में गांजा की बड़ी खेत को डंप किया गया है और इसकी तस्करी होने वाली है. इसी सूचना के आलोक में छतरपुर एसडीपीओ प्रशांत कुमार के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया. स्पेशल टीम ने मौके पर छापेमारी की और 440 किलो गांजा बरामद किया.

जानकारी देते पलामू एसपी कपिल चौधरी (Etv Bharat)

आरोपियों ने कई बिंदुओं पर जानकारी दी

गांजे की खेप के साथ पलामू पुलिस ने नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के महूरांव के जमशेद आलम और अली रजा को गिरफ्तार किया है. पुलिस की पूछताछ में दोनों ने बताया कि ओडिशा से गांजे की खेप को लाया गया था और बिहार के इलाके में इसकी डिलीवरी होने वाली थी. दोनों ने पलामू पुलिस को कई बिंदुओं पर जानकारी दी, जिसके बाद पलामू पुलिस आगे का सर्च अभियान भी चल रही है.