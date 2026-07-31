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पलामू में प्रभात मेहता अपहरण और हत्याकांड का खुलासा, दोस्त ही निकला कातिल, आरोपी बेंगलुरु से गिरफ्तार

पलामूः चर्चित प्रभात मेहता अपहरण सह हत्याकांड का पलामू पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते प्रभात मेहता अपहरण सह हत्याकांड के आरोपी राहुल कुमार उर्फ राहुल राम को गिरफ्तार किया है. घटना को अंजाम देने के बाद राहुल बेंगलुरु भाग गया था. पलामू पुलिस ने तकनीकी सूचना के आलोक में बेंगलुरु में छापेमारी कर राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है.

24 जुलाई को प्रभात मेहता का अपहरण हुआ था. 27 जुलाई को प्रभात मेहता का शव घर से एक करीब एक किलोमीटर दूर एक अर्धनिर्मित मकान से बरामद हुआ था. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

एसपी कपिल चौधरी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पुलिस अधिकारियों के अनुसार राहुल और प्रभात ब्राउन शुगर के कारोबार से जुड़े थे. घटना के दिन राहुल और प्रभात अर्धनिर्मित मकान में बैठकर ब्राउन शुगर का सेवन कर रहे थे. इसी क्रम में राहुल को पुरानी घटना याद आ गई जिसमें उसे पीटा गया था. इसी दौरान राहुल ने ईंट से प्रभात पर हमला कर दिया. इस घटना में प्रभात की मौत हो गई थी, जबकि राहुल बेंगलुरु फरार हो गया था.