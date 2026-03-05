ETV Bharat / state

शराब के पैसे के लिए ससुराल में हुई थी दामाद की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

रिपोर्ट-नीरज कुमार.

पलामूः शराब के लिए पैसे की मांग को लेकर हुए विवाद में ससुराल में दामाद की हत्या हुई थी. पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के चेडाबार में 28 फरवरी को युगेश सिंह नामक युवक की हत्या हुई थी. युगेश सिंह पलामू के नावाबाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला था और उसका ससुराल चेडाबार में था. युगेश का शव कोयल नदी के किनारे झाड़ी से बरामद हुआ था. मामले में मृतक की पत्नी ने चैनपुर थाना में आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

पलामू पुलिस ने तफ्तीश के बाद युगेश हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी शिवपूजन सिंह और जयप्रकाश सिंह चेडाबार के रहने वाले हैं. इसकी पुष्टि पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने की है.

एसपी ने बताया कि शराब के लिए पैसे के विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. मृतक के सिर पर फाइटर से वार किया गया था और गला दबाया गया था. उन्होंने बताया कि घटना के दिन युगेश शराब के नशे में धुत बैठा हुआ था. इसी क्रम में दोनों आरोपी मौके पर पहुंचे थे और शराब के लिए युगेश से पैसे की मांग की थी. इसी दौरान दोनों पक्ष के बीच विवाद बढ़ा और युगेश की हत्या कर दी गई थी.

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस हत्याकांड के उद्भेदन में इंस्पेक्टर पूनम टोप्पो, चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा, सब इंस्पेक्टर बाबूलाल दुबे, छत्रधारी कुमार समेत कई पुलिस पदाधिकारियों की भूमिका सराहनीय रही.