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हत्याकांड का चश्मदीद ही निकला मास्टरमाइंड! पांच आरोपी गिरफ्तार, पलामू में गुड्डू खलीफा हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे

पलामूः गुड्डू खलीफा हत्याकांड का पलामू पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसकी पुष्टि पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने की है. दरअसल, पलामू के मेदिनीनगर के पालिका मार्केट में गुरुवार की रात गुड्डू खलीफा की सिर में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी.

गिरफ्तार आरोपियों में एक चश्मदीद है, जबकि दो गुड्डू खलीफा के बिजनेस पार्टनर हैं. गुड्डू खलीफा हत्याकांड के नामजद आरोपी फैज खान के साथ पांकी थाना क्षेत्र टईया में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने हत्याकांड से जुड़े हुए चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. पुलिस ने गुड्डू खलीफा हत्याकांड के आरोपी इसराईल आजाद उर्फ मिंटू डाला, सहजाद आलम उर्फ विक्की राईन, फैज खान आदर्श कुमार और तारिक शाह को गिरफ्तार किया है. पूरे मामले में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज हुई है. गुड्डू खलीफा हत्याकांड का चश्मदीद सह शिकायतकर्ता इसराईल आजाद उर्फ मिंटू डाला है.

जमीन कारोबार के विवाद में हत्या

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि गुड्डू खलीफा की हत्या जमीन कारोबार के विवाद में हुई थी. मृतक गुड्डू खलीफा मिंटू डाला, विक्की राईन सहिते अपने दो साथियों के साथ मिलकर पहाड़ी मोहल्ला के इलाके में जमीन का कारोबार कर रहा था. इसी जमीन के कारोबार में मिंटू डाला और विक्की राईन ने मिलकर गुड्डू की हत्या की साजिश रची थी.

हत्या के लिए दो लाख की दी गई थी सुपारी

एसपी ने बताया कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए फैज को दो लाख रुपये की सुपारी दी गई थी. उन्होंने बताया कि गुड्डू हत्याकांड के मामले में मिंटू डाला और विक्की राईन को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुठभेड़ के मामले में फैज खान, आदर्श कुमार और तारिक शाह को गिरफ्तार किया गया है. हत्याकांड के मामले में पुलिस तीनों को रिमांड पर लेगी.