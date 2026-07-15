ETV Bharat / state

पॉक्सो और छेड़खानी के ब्लाइंड केस का पलामू पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी ऑटो चालक गिरफ्तार

पलामूः नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने के आरोप में पलामू पुलिस ने एक ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार ऑटो चालक निहाल अहमद पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के मसीहानी टोला का रहने वाला है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 27 नवंबर 2025 को पलामू के नावाबाजार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ ऑटो चालक ने छेड़खानी की थी. इस घटना के दौरान नाबालिग खुद को बचाने के लिए ऑटो से कूद गई थी और जख्मी हो गई थी. बाद में पीड़िता ने नया बाजार थाना में ऑटो चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. घटना के बाद पुलिस पूरे मामले में अनुसंधान कर रही थी, लेकिन आरोपी ऑटो चालक का पता नहीं चल पा रहा था.

पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल ने पॉक्सो और छेड़खानी के मामलों की समीक्षा की थी.इस क्रम में इस घटना की जानकारी सामने आई थी. बाद में डीआईजी ने घटना में अनुसंधान पूरा नहीं होने पर थाना प्रभारी और अनुसंधानकर्ता से जवाब भी मांगा था. डीआईजी की लगातार समीक्षा के बाद बिश्रामपुर एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल के नेतृत्व में मुकदमे का अनुसंधान शुरू हुआ था. जिसमें ऑटो चालक निहाल अहमद की भूमिका निकलकर सामने आई थी.

अनुसंधान के दौरान पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ऑटो और ऑटो चालक की पहचान करना था. ऑटो चालक घटना के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, जबकि ऑटो का कोई नंबर भी नहीं था. एससीपीओ चिरंजीवी मंडल के नेतृत्व में पुलिस ने केस का अनुसंधान किया और ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया. ऑटो चालक निहाल अहमद पहली बार घटना के दिन नावाबाजार के इलाके में गया था. घटना के बाद वह दोबारा नावाबाजर के इलाके में ऑटो लेकर नहीं गया था.

इस संबंध में पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल ने बताया कि नाबालिग से छेड़खानी के ब्लाइंड मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है.एसडीपीओ के नेतृत्व में बेहतर अनुसंधान हुआ है. अनुसंधान करने वाली टीम को पुरस्कृत किया जाएगा. एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल ने बताया कि तकनीकी बिंदु एवं ह्यूमन इनपुट के अनुसंधान के बाद ऑटो चालक को गिरफ्तार किया गया है.