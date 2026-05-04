पलामू में हर्ष फायरिंग करने वाले शख्स के खिलाफ मामला दर्ज, लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा करेगी पुलिस
पलामू पुलिस ने हरिहरगंज में हर्ष फायरिंग करने वाले एक शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
Published : May 4, 2026 at 7:44 PM IST
पलामू: जिले के हरिहरगंज में हर्ष फायरिंग की घटना सामने आई है. जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने फायरिंग करने वाले के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है. इसके बाद पूरे मामले में कार्रवाई शुरू हुई है. घटना 30 अप्रैल की है जब एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह खबर सामने आई.
बहन की शादी में हर्ष फायरिंग करना पड़ा भारी
दरअसल, हरिहरगंज निवासी धर्मेंद्र कुमार गुप्ता की बहन की शादी थी और 30 अप्रैल को बारात आई थी. इसी क्रम में धर्मेंद्र कुमार गुप्ता ने अपने करीबी के लाइसेंसी हथियार से हर्ष फायरिंग की थी. हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है और पूरे मामले में हरिहरगंज थाने में सोमवार को एफआईआर दर्ज की गई है.
धर्मेंद्र कुमार गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी की दर्ज की गई है. पुलिस लाइसेंसी हथियार को कैंसिल करने के लिए अनुशंसा कर रही है जबकि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. दरअसल कुछ दिनों पहले हरिहरगंज में ही हर्ष फायरिंग में दो लोगों को गोली लगी थी: देवव्रत पोद्दार, थाना प्रभारी, हरिहरगंज
लाइसेंसी हथियार के दुरुपयोग के खिलाफ है पुलिस
पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पूर्व मुखिया को गिरफ्तार किया था और लाइसेंसी हथियार को जब्त कर लिया था. लाइसेंसी हथियार को लेकर पलामू पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है. लाइसेंसी हथियार के दुरुपयोग के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है और ऐसे सभी लोगों के लाइसेंस रद्द करने का अनुशंसा की जा रही है, जो हथियार का दुरुपयोग कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें- पलामू के हरिहरगंज में हर्ष फायरिंग, पंडित समेत दो को लगी गोली, पूर्व मुखिया गिरफ्तार
रांची के रिसॉर्ट में चमके हथियार, फायरिंग कर धुआं-धुआं किया माहौल, चार हिरासत में
शादी की खुशियां मातम में बदली, चतरा में हर्ष फायरिंग में युवक की मौत