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पलामू में हर्ष फायरिंग करने वाले शख्स के खिलाफ मामला दर्ज, लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा करेगी पुलिस

पलामू: जिले के हरिहरगंज में हर्ष फायरिंग की घटना सामने आई है. जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने फायरिंग करने वाले के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है. इसके बाद पूरे मामले में कार्रवाई शुरू हुई है. घटना 30 अप्रैल की है जब एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह खबर सामने आई.

बहन की शादी में हर्ष फायरिंग करना पड़ा भारी

दरअसल, हरिहरगंज निवासी धर्मेंद्र कुमार गुप्ता की बहन की शादी थी और 30 अप्रैल को बारात आई थी. इसी क्रम में धर्मेंद्र कुमार गुप्ता ने अपने करीबी के लाइसेंसी हथियार से हर्ष फायरिंग की थी. हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है और पूरे मामले में हरिहरगंज थाने में सोमवार को एफआईआर दर्ज की गई है.