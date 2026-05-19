पलामू के जंगल में मिला लापता युवक का शव, चार दिन पहले शादी में जाने की बात कहकर गया था बाहर
पलामू में चार दिनों से लापता युवक का शव पुलिस ने जंगल से बरामद किया है.
Published : May 19, 2026 at 5:57 PM IST|
Updated : May 19, 2026 at 6:59 PM IST
पलामू: जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में चार दिनों से लापता एक युवक का शव बरामद हुआ है. शादी समारोह में भाग लेने के लिए 14 मई को घर से निकला था. युवक का शव मंगलवार को घने जंगल से बरामद हुआ है, जो क्षत विक्षत की स्थिति में है. मृतक नान्हू सिंह रामगढ़ थाना क्षेत्र के पीढ़े गांव का रहने वाला था.
परिजनों ने की थी युवक की थी तलाश
इससे पहले परिजनों ने पूरे मामले में अपने स्तर पर खोजबीन की, लेकिन युवक नान्हू सिंह को बरामद नहीं किया जा सका. इस दौरान ग्रामीण रामगढ़ थाना क्षेत्र के सेमर मरवा जंगल में युवक की तलाश में गए थे. उन्होंने देखा कि युवक का शव पड़ा है. इसी सूचना के आलोक में पुलिस और परिजन भी मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त की.
परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
परिजनों ने बाद में शव की पहचान नान्हू सिंह के रूप में की है. पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को अपने कब्जे में लिया और बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पूरे मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है और पुलिस को कई बातें भी बताई हैं.
युवक चार दिनों से लापता था. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया है और पूरे मामले में छानबीन की जा रही है. प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का लग रहा है लेकिन जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा: ओमप्रकाश शाह, थाना प्रभारी, रामगढ़
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