ETV Bharat / state

पलामू के जंगल में मिला लापता युवक का शव, चार दिन पहले शादी में जाने की बात कहकर गया था बाहर

पलामू: जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में चार दिनों से लापता एक युवक का शव बरामद हुआ है. शादी समारोह में भाग लेने के लिए 14 मई को घर से निकला था. युवक का शव मंगलवार को घने जंगल से बरामद हुआ है, जो क्षत विक्षत की स्थिति में है. मृतक नान्हू सिंह रामगढ़ थाना क्षेत्र के पीढ़े गांव का रहने वाला था.

परिजनों ने की थी युवक की थी तलाश

इससे पहले परिजनों ने पूरे मामले में अपने स्तर पर खोजबीन की, लेकिन युवक नान्हू सिंह को बरामद नहीं किया जा सका. इस दौरान ग्रामीण रामगढ़ थाना क्षेत्र के सेमर मरवा जंगल में युवक की तलाश में गए थे. उन्होंने देखा कि युवक का शव पड़ा है. इसी सूचना के आलोक में पुलिस और परिजन भी मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त की.

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका