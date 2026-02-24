ETV Bharat / state

10 साल पहले लापता हुए पलामू के युवक ने पुलिस ने बांग्लादेश बॉर्डर से किया बरामद, कोलकाता में परिवार से हुआ था अलग

पलामू: जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के काला पहाड़ इलाके का रहने वाला मंगल परहिया 2016 में लापता हो गया था. लापता होने के समय उसकी उम्र करीब 10 साल थी. पलामू पुलिस ने लापता युवक को पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर से बरामद किया.

2016 में मंगल परहिया अपने माता-पिता के साथ कोलकाता गया था. वहीं वह लापता हो गया था. उसके परिवार ने कई महीनों तक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई. उन्होंने अपने स्तर से ही उसकी खोजबीन की. दिसंबर 2025 में मंगल परहिया के माता-पिता पलामू एसपी रीष्मा रमेशन से मिले और उसके लापता होने की सूचना दी.

पलामू एसपी के निर्देश पर छतरपुर एसडीपीओ अवध कुमार यादव और छतरपुर थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई गई. इस टीम ने मानवीय सूचना और टेक्निकल जांच के आधार पर मंगल परहिया की तलाश शुरू की. इसी क्रम में पलामू पुलिस को पता चला कि मंगल पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में बांग्लादेश बॉर्डर के पास है.

इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए छतरपुर थाना पुलिस पश्चिम बंगाल गई और मंगल परहिया को बरामद कर लिया. मंगल को उसके माता-पिता को सौंप दिया गया है. मंगल परहिया 21 साल का है और 24 परगना में मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा था.

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि मंगल के माता-पिता उनसे मिलने आए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. मंगल को 24 परगना जिले से बरामद किया गया.