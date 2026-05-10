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पिता पुत्र पर गांजा का कारोबार करने का आरोप! घर से बरामद हुआ 6.6 किलो गांजा और 1.99 लाख नगद

पलामू: पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है. पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के दुबईया माड़न में पुलिस ने छापेमारी करके 6.6 किलो गांजा जबकि 1.99 लाख नगद बरामद किया है. दरअसल, पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि पांकी थाना क्षेत्र के इलाके में अनुज सिंह उर्फ अनुज दुबे नाम का बदमाश गांजा का कारोबार कर रहा है.

गांजा तस्कर के घर से गांजा बरामद

इसी सूचना के आलोक में लेस्लीगंज एसडीपीओ मनोज कुमार झा के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया. स्पेशल टीम ने दुबईया माड़न गांव में अनुज सिंह उर्फ अनुज दुबे के घर पर छापेमारी की. इस छापेमारी में अनुज सिंह उर्फ अनुज दुबे के घर से पुलिस ने अलमीरा में रखा 6.6 किलो गांजा और 1.99 लाख नगद बरामद किया है.

छापेमारी के बाद आरोपी फरार