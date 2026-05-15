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पलामू में 88 लोगों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पुलिस ने ढूंढ निकाले उनके खोए हुए मोबाइल फोन

पलामू पुलिस ने 88 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को लौटा दिए.

Palamu Police recovered lost mobile phones
मोबाइल बांटते एसपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 15, 2026 at 5:00 PM IST

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पलामू: ऑपरेशन मुस्कान के तहत पलामू पुलिस ने 88 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं. पुलिस खोए हुए मोबाइल फोन को बरामद करने के लिए लगातार अभियान चला रही है. इसी कोशिश के तहत ये खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए.

पलामू एसपी कपिल चौधरी ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में लोगों को खोए हुए मोबाइल फोन बांटे. डीएसपी राजीव रंजन, डीएसपी राजेश यादव, टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार, चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा और कई अन्य लोग मौजूद थे.

पुलिस ने ढूंढ निकाले उनके खोए हुए मोबाइल फोन (Etv Bharat)

पिछले कुछ सालों में पलामू इलाके में खोए हुए मोबाइल फोन का डाटा इकट्ठा किया गया है और उनके IMEI नंबर रन कराए जा रहे हैं. इसके बाद, उनकी लोकेशन पता चलने के बाद खोए हुए मोबाइल फोन वापस लाए जा रहे हैं.

पलामू के चैनपुर थाना इलाके के शाहपुर की रहने वाली बीना अग्रवाल का मोबाइल फोन मई 2023 में बाजार में खो गया था. पलामू पुलिस ने उनका खोया हुआ मोबाइल फोन बरामद कर लिया है. बीना अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने इसके मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी. वह बहुत खुश हैं कि पुलिस ने उनका मोबाइल ढूंढकर वापस कर दिया है.

पलामू पुलिस खोए हुए मोबाइल फोन का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान के तहत CEIR (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है.

"पिछले कई सालों से पुलिस खोए हुए मोबाइल फोन ढूंढ रही है. 88 मोबाइल फोन बरामद करके उनके असली मालिकों को लौटा दिए गए हैं. डीएसपी और थाना प्रभारी ने बहुत अच्छा काम किया है. पुलिस खोए हुए मोबाइल फोन ढूंढने का अभियान चला रही है. मोबाइल फोन गुम होने पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और पोर्टल के ज़रिए उसे ढूंढती है." - कपिल चौधरी, एसपी

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