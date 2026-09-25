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ऑपरेशन मुस्कान में मिली पलामू पुलिस को सफलता, गुम हुए 97 मोबाइल फोन बरामद कर वास्तविक मालिकों को सौंपा

पलामू पुलिस ने खोए हुए 97 मोबाइल बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा. ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस को सफलता मिली है. रिपोर्ट-नीरज कुमार

Lost mobile phones recovered
बरामद मोबाइल के वास्तविक मालिकों के साथ पलामू एसपी व अन्य पुलिस पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2026 at 2:13 PM IST

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पलामूः पलामू पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुम हुए 97 मोबाइल बरामद किए हैं. कई मोबाइल फोन छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जैसे राज्य से बरामद किए गए हैं. शुक्रवार को पलामू एसपी कपिल चौधरी के नेतृत्व में गुम हुए मोबाइलों का वितरण उनके वैध धारकों के बीच किया गया. इस दौरान पलामू के सभी थाना क्षेत्र से लोग पहुंचे थे.

एसपी ने दी जानकारी

दरअसल, पलामू पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत तीसरी बार बड़ी संख्या में गुम हुए मोबाइलों को बरामद कर उनके वैध धारकों के बीच वितरण किया है. प्रत्येक महीने की 25 तारीख को ऑपरेशन मुस्कान के तहत बरामद हुए मोबाइलों का वितरण किया जाना है. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि अलग-अलग थाना क्षेत्र से 97 मोबाइल रिकवर किए गए हैं. यह काफी अच्छी बात है कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान वापस लौट रही है. पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान जारी रहेगा और गुम हुए मोबाइल को ढूंढा जाएगा. कई ऐसे मोबाइल हैं जो दूसरे राज्यों से ढूंढ कर लाए गए हैं.

ऑपरेशन मुस्कान में मिली पलामू पुलिस को सफलता (ईटीवी भारत)

लोगों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

इस मौके पर पलामू के पिपरा थाना क्षेत्र के रहने वाले बसंत साव ने बताया कि तीन महीने पहले उनका मोबाइल गुम हुआ था. वे बाजार जा रहे थे. इसी क्रम में मोबाइल गुम हो गया था. मोबाइल मिलने के बाद वह बेहद खुश हैं. दरअसल, पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र से 15 मोबाइल फोन, टाउन थाना क्षेत्र से 10, नावाजयपुर थाना क्षेत्र से 11, छतरपुर थाना क्षेत्र से 9 , पिपरा थाना क्षेत्र से 9 , रेहला थाना क्षेत्र से आठ मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.

Lost mobile phones recovered
वास्तविक मालिक को मोबाइल सौंपते पलामू एसपी. (फोटो-ईटीवी भारत)

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