ETV Bharat / state

ऑपरेशन मुस्कान में मिली पलामू पुलिस को सफलता, गुम हुए 97 मोबाइल फोन बरामद कर वास्तविक मालिकों को सौंपा

बरामद मोबाइल के वास्तविक मालिकों के साथ पलामू एसपी व अन्य पुलिस पदाधिकारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः पलामू पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुम हुए 97 मोबाइल बरामद किए हैं. कई मोबाइल फोन छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जैसे राज्य से बरामद किए गए हैं. शुक्रवार को पलामू एसपी कपिल चौधरी के नेतृत्व में गुम हुए मोबाइलों का वितरण उनके वैध धारकों के बीच किया गया. इस दौरान पलामू के सभी थाना क्षेत्र से लोग पहुंचे थे.

एसपी ने दी जानकारी

दरअसल, पलामू पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत तीसरी बार बड़ी संख्या में गुम हुए मोबाइलों को बरामद कर उनके वैध धारकों के बीच वितरण किया है. प्रत्येक महीने की 25 तारीख को ऑपरेशन मुस्कान के तहत बरामद हुए मोबाइलों का वितरण किया जाना है. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि अलग-अलग थाना क्षेत्र से 97 मोबाइल रिकवर किए गए हैं. यह काफी अच्छी बात है कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान वापस लौट रही है. पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान जारी रहेगा और गुम हुए मोबाइल को ढूंढा जाएगा. कई ऐसे मोबाइल हैं जो दूसरे राज्यों से ढूंढ कर लाए गए हैं.

ऑपरेशन मुस्कान में मिली पलामू पुलिस को सफलता (ईटीवी भारत)

लोगों के चेहरे पर लौटी मुस्कान